A paksi fenékküszöb-kérdés – ezt az írást a vízügy is ajánlotta

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatása szerint a Duna vízhozama a rendkívüli szárazság miatt drasztikusan lecsökkent, az újonnan megépített műtárgy nélkül azonban a hűtővíz-csatorna vízszintje a kritikus határ alá süllyedt volna.

„Ha ez, amit itt a lábunk alatt látnak, nincs, Paks ma nem termel áramot”

– fogalmazott a helyszínen Gacsályi József, az OVF műszaki főigazgató-helyettese a valaszonline.hu-nak, hozzátéve, hogy a beavatkozással 50 centiméterrel sikerült megemelni a folyó vízszintjét a paksi szelvényben.

A műszaki megoldás részeként a Dunaszentbenedek felőli oldalról egy magasabb fenékborda, Paks felől pedig egy süllyesztett küszöb épült meg mintegy 65 ezer köbméter kő felhasználásával. A kivitelezés során a vízáramlás szűkítésére ideiglenesen felhúzott úgynevezett „sarkantyút” a későbbiekben az alsó küszöb szintjéig visszabontják, így átlagos vízhozam mellett az építmény a vízfelszín alól nem fog látszani, és nem akadályozza majd a hajózást.

A gyorsított ütemű építkezés során a két oldalról összefutó kőgátak közötti szűkületben a felgyorsult sodrás egy mintegy 150 méteres szakaszon helyi medermélyülést okozott, amelyet a vízügyi szakemberek kőszórással és a vízenergia kifuttatásával stabilizálnak.

A cikket egyébként a Országos Vízügyi Főigazgatóság is ajánlottak Facebook-oldalán.

A mintegy 6 milliárd forintos beruházás környezetvédelmi és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásai a vonatkozó kormányrendelet alapján folyamatban vannak.

A hatóságok a vízminőség és a hordalékmozgás utómonitoringját a létesítmény elkészültét követően is folyamatosan végzik.