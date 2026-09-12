Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – a nap hírei

Tízmilliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekről készített jelentésről tartott kormányzati tájékoztatón. A kormány a jövő héten nyújtja az Országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter közölte: minden visszaélést nyilvánosságra fognak hozni. A 10 milliárdos keretről azt mondta: 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra fordítanak, 3,4 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Gyurkó Szilvia, gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár szerint jelenleg 800, állami gondozásba vett gyerek van tartós szökésben.

Mintegy ezren jelentkeztek a Tisza Szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira a szeptember 10-ei határidőig – közölte a miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. A kormányfő szerint a Tisza a szlogenjének megfelelően már megtette az első lépéseket a működő és emberséges Magyarország felé. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke újabb országjárása első állomásán, Veszprémben azt hangsúlyozta: a Tisza nem az emberek nélkül képzeli el a politikát, a közélet formálását, a szakmai javaslatokat, hanem közösen.

A Fidesznek az a dolga, hogy készen álljon és számítani lehessen rá, ha az országnak szüksége van rá – mondta Orbán Viktor a zártkörű kötcsei találkozó előtt. A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozó előtt újságíróknak politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. Kitért arra, hogy a jövő héten csütörtökön és pénteken kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. Orbán Viktor közölte, hogy vasárnap tévéinterjúban számol be kötcsei beszédéről.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka János a kötcsei találkozó előtt tartott sajtótájékoztatón a kormánynak a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentésében foglaltakkal kapcsolatban közölte: a Fidesz olyan politikai alternatívát akar kínálni, ami világossá teszi, hogy számára a nemzeti közösség, a szuverén és cselekvőképes állam fontos.

A főpolgármester szerint a gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztatóhoz kapcsolódva azt írta: egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90 százaléka gyermekvédelmi intézményből került ki. A fiatalabb hajléktalanok jelentős része szerinte szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata.

Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó, még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán azt írta: elődje, Lázár János április 9-én, 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid pénteken azt is közölte: a Siemens-mozdonyok megmentésért is újraindítja a tárgyalásokat.

Csalódással fogadták a fuvarozók a dízelautósok kompenzációjáról szóló döntést. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete közleményében azt írta, a kormány a pénteki döntéssel ismét a fuvarozókról feledkezett meg. Hangsúlyozzák: a január óta bekövetkezett, mintegy 120 forintos literenkénti drágulás akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra havonta.

Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett miami G20-csúcstalálkozón az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a Deutsche Welle televíziónak adott interjúban azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20-csúcstalálkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.

Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján, az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott: nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint száz éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.