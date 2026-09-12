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Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök érkezik a párt alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos kötcsei találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor megszólalt az előző kormánnyal kapcsolatos feljelentésekről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök szombaton, a kötcsei találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva.

Az a dolgunk, hogy készen álljunk, ha az országnak szüksége van ránk, akkor ránk lehet számítani - mondta Orbán Viktor Kötcsén szombaton.

A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett Polgári piknik elnevezésű zártkörű találkozón újságíróknak úgy fogalmazott: tizenhat fantasztikus év van Magyarország mögött a polgári, nemzeti kormányzás eredményeképpen.

Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette, egymás után négy választást nyertek meg, húsz év után egyet elvesztettek; azt kívánja a jobboldalnak, minden húsz évben egyszer veszítsen választást.

A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket , amikor arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán-ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatóját is beidézték.

Orbán Viktor azt mondta: ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg.

Közölte: az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, „az mind politikai propaganda, az összes ügy az mind szabályszerű és célszerű volt. Egyenként is szívesen elmondom” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy miért terjesztette fel 2016-ban a bicskei gyermekotthon azóta pedofil vádak miatt elítélt igazgatóját, Orbán Viktor annyit mondott: valaki felterjesztette hozzá.

A felterjesztésről Magyar Péter közölt dokumentumot szombaton.

A dízelautók tulajdonosainak adandó ötezer forintos havi támogatás kapcsán elmondta: a parlament előtt van az idei költségvetés módosítása, amelyben 500 milliárd forintot tettek félre energiaválság esetére. „Pénz van, a mi javaslatunk az, hogy a védett árat, amit nem kellett volna kivezetni, vezessék vissza”; ott van erre a fedezet a költségvetésben, adják oda az embereknek – mondta a volt miniszterelnök.

Kitért arra, hogy a jövő héten csütörtökön és pénteken kétnapos elnökségi ülést tart a Fidesz. Ezen az egyik legfontosabb kérdés, hogy „milyen erőforrásaink vannak, és azt hogyan tudjuk a nemzeti ellenállásban részt venni akaró” civilek, médiumok, influenszerek, magánemberek segítségére rendelkezésre bocsátani.

Leslie Mandoki napokban megfogalmazott kritikus véleményéhez Orbán Viktor annyit fűzött hozzá, hogy egyáltalán nincs meglepődve. „Azon csodálkozom, hogy valaki meg van lepődve.”

A migrációs politikára vonatkozó kérdésre kifejtette: Magyarország az utóbbi több mint tíz évben „megvédte Európát és a szomszédos országokat”. Csehországban és Szlovákiában azért nincs egyáltalán migráció, Ausztriában pedig azért nincs nagyobb, mert Magyarország megvédte Európa külső határait.

A korábbi miniszterelnök azt is közölte: nagyon sok kezdeményezés van ma a Fideszen belül, ő mindegyiket támogatja.

A jobboldal mindig sokszínű volt, csak három dologban értettek egyet. Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb Magyarország szuverenitása, abban, hogy szabadság kell, és abban is, hogy a hagyományok, az örökség, amit kaptunk az elődeinktől, megőrzendő, és arra kell építeni – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette: neki az volt a dolga a jobboldal vezetőjeként és miniszterelnökként, „hogy ezt a sokszínűséget valamifajta kormányzati cselekvőképességre” váltsa.

Orbán Viktor közölte, hogy vasárnap tévéinterjúban számol be kötcsei beszédéről.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor megszólalt az előző kormánnyal kapcsolatos feljelentésekről

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