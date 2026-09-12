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Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje (b) és Szûcs Gábor, a Fidesz országgyûlési képviselõje nyilatkozik a sajtónak a párt alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos kötcsei találkozója elõtt a kötcsei Dobozy-kúriánál 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bóka János Kötcsén a Fidesz feladatairól beszélt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz feladata, hogy felépítse a szabadság koalícióját "az épülő önkénnyel szemben", és politikai alternatívát kínáljon a Tisza-kormánnyal szemben – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton, a kötcsei találkozót megelőzően tartott sajtótájékoztatóján.

A Fidesz frakcióvezetője Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a Fidesz ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza-kormány politikai önkényre akar építeni.

„A mi feladatunk az, hogy a szabadság köreit, a szabadság koalícióját felépítsük” – fogalmazott, hozzátéve, hogy olyan politikai alternatívát akarnak kínálni, ami világossá teszi, hogy a Fidesznek a nemzeti közösség, a szuverén és cselekvőképes állam fontos.

Bóka János jelezte, úgy gondolják, hogy a nemzeti jólét alapja az önálló, magabíró gazdaság, az egyéni jólét alapja pedig a munka. Ezt az alternatívát kínálják a politikai közösségüknek, ami sokszínű, erős, és ahogy számíthatott ránk eddig, a jövőben is számíthat ránk – hangoztatta.

Utalt rá, a kötcsei találkozó hagyományosan a nemzeti, konzervatív, polgári jobboldal szellemi találkozópontja, az a hely, ahol egymás között beszélgethetnek, vitatkozhatnak arról, hogyan látják politikai közösségük, Magyarország és a világ helyzetét.

Beszélni fognak arról, hogyan váltotta fel a Fidesz-KDNP-kormányok országépítő politikáját a Tisza-kormány politikai hazugságokra épülő, inkompetens politikai vezetők elhibázott döntéseiben testet öltő országromboló politikája – jegyezte meg.

Bóka János elhibázott döntések sorozatának ítélte azt is, ahogy a Tisza-kormány a rekordmagas üzemanyagárak ügyét kezeli. A kormány által javasolt megoldás magára hagyja a magyar autósok csaknem háromnegyedét, hárommillió autóst, magára hagyja a vállalkozókat, a fuvarozókat, a nagycsaládosokat és a benzineseket is – közölte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormányon védett üzemanyagárat garantált, a magyar rendszámú autósok 615 forintért tankolhattak dízelt és 595 forintért benzint.

Eközben a tartalékfeltöltés, illetve a kompenzáció révén sohasem alakult ki üzemanyagellátási válság Magyarországon.

Ezt a Tisza-kormány kivezette, az általa bevezetettből pedig világossá vált: végighazudták a választási kampányt és kormányon is ezt a hazugságot akarják folytatni – hangoztatta a frakcióvezető.

Szűcs Gábor azt mondta, a magyar emberek arra számítottak, hogy a védett áras rendszer folytatódni fog, és bár Magyar Péter miniszterelnök erre ígéretet is tett, az mégis az első intézkedések között tűnt el. Jelenleg piaci árak vannak Magyarországon, csak éppen a magyar emberek nem erre voksoltak – fogalmazott.

A képviselő közölte, Magyar Péter még ellenzékből áfa- és jövedékiadó-csökkentést ígért, ma azt mondja, hogy egyiket sem lehet megtenni. Kijelentette: ezek azok a hazugságok, amelyekre a kampányát építette – mondta.

Egyre több embernek van elege az ígéretek be nem tartásából – mondta, hozzátéve: ez történt az iskolakezdési támogatásnál, a rendőrök béremelésénél, és most ugyanez van az üzemanyagárak esetében.

A lakosság hozzászokott ahhoz, hogy komoly válság esetén a kormány beavatkozik és megvédi a magyar embereket, április 12. után ebben is változás következett be – jelentette ki.

A politikus az ellenzéki szerepbe került Fidesz-KDNP jelenlegi legfőbb vonzerejének azt nevezte, hogy amit Orbán Viktor az elmúlt 16 évben megígért, azt betartotta. „Magyar Péternél már valamennyi következetesség megmutatkozik, következetesen hazudik” – fogalmazott.

Bóka János azt, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalára kiírta: „visszatértem”, kérdésre válaszolva úgy kommentálta: a visszatérést úgy kell értelmezni, hogy véget ért Orbán Viktor nyári szabadsága, és felvette a politikai munka fonalát. Eddig is az volt a munkája, a hivatása, hogy a politikai közösségért dolgozik, ezután is ezt fogja tenni – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője, jelezve azt is, hogy a volt miniszterelnök beszédet mond a kötcsei találkozón.

Hangsúlyozta: Orbán Viktor elkötelezettsége a jobboldali, nemzeti, konzervatív és polgári közösség iránt elvitathatatlan, ennek a közösségnek integráló tényezője, és szemmel láthatóan nagyon sokakat érdekel, hogyan látja politikai közösségünk, Magyarország és a világ helyzetét.

Bóka János arra a kérdésre, ki az ellenzék vezetője, azt válaszolta, hogy a politikai közösségük olyan módon szerveződik újjá, hogy megpróbálják megmutatni azt, mint egy szimfonikus zenekar, hogy tudnak különböző hangszereken, akár különböző dallamot is játszani, és ez rendben van addig, amíg ugyanazt a darabot játsszuk, és van egy karmester. Szerintem ma a jobboldali politikai közösség megkérdőjelezhetetlen politikai vezetője Orbán Viktor – tette hozzá.

Szűcs Gábor azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor a legnagyobb ellenzéki párt elnöke, és a magyarországi jobboldal leginkább integratív szereplője, aki már a rendszerváltás előtt jelen volt, és azóta folyamatosan itt van a közéletben, „máig abszolút meghatározó szereplő”.

Bóka Jánost arról is kérdezték, hogy Magyar Péter szombaton a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón azt mondta:

a gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, és az Orbán-kormány tudott erről, mégsem tett semmit.

A Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: Magyar Péternek a gyermekvédelem és az állami gondozásban lévő gyermekek ügye pontosan annyit ér, hogy egy ilyen bejelentést a kötcsei találkozó időpontjára időzített, csak azért, hogy ezzel politikai kommunikációs pontokat szerezzen. Szerinte a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége.

Magyar Pétert azzal vádolta, hogy politikai célokra használta fel az ügyet és az érintett gyerekeket a választási kampányban és most is. Erre hivatkozva közölte: a miniszterelnök kijelentéseire érdemben nem hajlandó reagálni.

Jelezte: nincs tudomása olyan titkosított jelentés létezéséről, amiről a miniszterelnök beszélt.

Bóka János azt is elmondta, hogy rengeteg kezdeményezés van, például Navracsics Tiboré, hogy párbeszédet kezdjenek az ország helyzetéről azokkal is, akik nem ehhez a politikai közösséghez tartozónak vallják magukat, ettől erősödünk. Egy másik kérdés kapcsán ehhez azt is hozzátette, hogy „a mi politikai közösségünk rendkívül sokszínű volt eddig is, most is az”. Ez a sikeres Németh-ív, ami Németh Zsolttól Németh Szilárdig terjedő politikai pálya.

Talán csak a Tisza Pártban és a parlamenti frakciójában lehetséges az, hogy mindenki mindenben mindig egyetért, de a Fideszben „ez sosem volt így, nem is lesz így”. Ettől függetlenül „erős és koherens politikai közösség vagyunk, és bizakodással tekintünk arra, hogy 2030-ban mi lesz a választás eredménye” – fogalmazott Bóka János.

Hogy az előző kormánynak van-e felelőssége a rendkívül magas költségvetési hiány miatt, a frakcióvezető úgy vélekedett, a Tisza-kormány terjesztette a parlament elé a rekordmagas költségvetési hiány és államadósság költségvetését. A Fidesz-kormányzatok alatt, a rendkívüli válsághelyzeteket leszámítva „folyamatosan csökkenő adósságpályán voltunk, és a költségvetési hiányt is ellenőrzés alatt tartottuk”.

Szűcs Gábor hozzáfűzte: ez a visszamutogatás a Tisza narratívája, Magyar Péter a parlamentben is saját magáról tolja le ezzel a felelősséget.

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