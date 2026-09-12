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Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Karácsony Gergely: a droghelyzet sem változik a gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül

Infostart / MTI

A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon - írta Budapest főpolgármestere szombaton a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta: egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90 százaléka gyermekvédelmi intézményből került ki.

Hozzátette, az utcai szerhasználók nagy része a „gyermekvédelmi intézményből került a magyar sorstragédiává váló szintetikus drogok rabságába”, továbbá a fiatalabb hajléktalanok jelentős része szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata.

A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. A fővárosnak van áldozatvédelmi programja és drogellenes stratégiája, „az együttműködés rajtunk nem fog múlni” – tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: a droghelyzet sem változik a gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül

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