Karácsony Gergely: a droghelyzet sem változik a gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül

Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta: egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90 százaléka gyermekvédelmi intézményből került ki.

Hozzátette, az utcai szerhasználók nagy része a „gyermekvédelmi intézményből került a magyar sorstragédiává váló szintetikus drogok rabságába”, továbbá a fiatalabb hajléktalanok jelentős része szintén a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata.

A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. A fővárosnak van áldozatvédelmi programja és drogellenes stratégiája, „az együttműködés rajtunk nem fog múlni” – tette hozzá.