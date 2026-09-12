Újabb szabotázs a MÁV részéről, Vitézy Dávid lépett

Vitézi Dávid szombaton a Facebook-oldalán azt írta: Lázár János április 9-én, három nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna.

A tárcavezető emlékeztetett: az előző kormány korábban legfeljebb 93 használt GTW motorvonat svájci megvásárlásáról döntött, az adásvétel hatálybalépésének pedig feltétele volt a járművek hosszú távú karbantartásának biztosítása. Bejegyzésében hozzátette, hogy a konstrukcióban "NER-közeli" cégek, köztük a B+N is megjelentek alvállalkozóként.

Vitézy Dávid közölte, a döntés visszavonása azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát. Jelezte, használt járművet csak akkor érdemes venni, ha az valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak.

Hozzátette, a GTW motorvonatok sorsa még nem dőlt el, a megfelelő szerződéses konstrukció kialakítására év végéig van lehetőség.