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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Újabb szabotázs a MÁV részéről, Vitézy Dávid lépett

Infostart / MTI

A közlekedési és beruházási miniszter visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler GTW motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást, amelyet még Lázár János, az előző kormány minisztere adott ki.

Vitézi Dávid szombaton a Facebook-oldalán azt írta: Lázár János április 9-én, három nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna.

A tárcavezető emlékeztetett: az előző kormány korábban legfeljebb 93 használt GTW motorvonat svájci megvásárlásáról döntött, az adásvétel hatálybalépésének pedig feltétele volt a járművek hosszú távú karbantartásának biztosítása. Bejegyzésében hozzátette, hogy a konstrukcióban "NER-közeli" cégek, köztük a B+N is megjelentek alvállalkozóként.

Vitézy Dávid közölte, a döntés visszavonása azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a karbantartás feltételeit és árát. Jelezte, használt járművet csak akkor érdemes venni, ha az valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak.

Hozzátette, a GTW motorvonatok sorsa még nem dőlt el, a megfelelő szerződéses konstrukció kialakítására év végéig van lehetőség.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb szabotázs a MÁV részéről, Vitézy Dávid lépett

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