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Dízelt tankol egy teherautó egy benzinkúton.
Nyitókép: Getty Images/Miguel Perfectti

„Mélységesen csalódtak” a fuvarozók, amiért nem kapnak kompenzációt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Értetlenséggel és csalódással fogadta több hazai fuvarozószervezet, hogy havi 5 ezer forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős, dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt.

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) közleményében azt írta, mélységes csalódással és értetlenséggel fogadták a kormány pénteki bejelentését. Közölték, hónapok óta jelezték azt, „hogy az elszabadult gázolajárak” veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis- és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban levélben fordultak a gazdasági miniszterhez, bemutatva a helyzet súlyosságát és azonnali intézkedést kértek.

Úgy fogalmaztak, a kormány a pénteki döntéssel ismét a fuvarozókról feledkezett meg. Jelezték, a közúti fuvarozóknak továbbra is teljes árat kell fizetniük az üzemanyagért, miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a mezőgazdasági felhasználók pedig visszakapják a jövedéki adó teljes összegét. Rámutattak, a január óta bekövetkezett, mintegy 120 forintos literenkénti drágulás akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra havonta.

„A kormány a kialakult súlyos helyzetben tudatosan magára hagyta a magyar fuvarozó kkv-kat” – írták közleményükben, hozzátéve, hogy ha a kormány nem cselekszik, annak a magyar emberek fizetik meg az árát további áremelkedéssel, vállalkozások megszűnésével, munkahelyek elvesztésével, csökkenő magyar fuvarozói kapacitással valamint az ellátási lánc biztonságának gyengülésével.

Azt írták, „nem alamizsnát és kiváltságot kérnek”, hanem gyors, arányos és ellenőrizhető segítséget. Emellett az MFFE felajánlotta szakmai tapasztalatát, ágazati ismereteit és konkrét javaslatait a kormánynak.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) honlapján elfogadhatatlannak nevezte a kormány döntését. Jelezték, ezzel tovább súlyosbodik a csaknem 11 600 hazai fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP négy százalékát adják és a gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolják.

Közölék, azonnali támogatást várnak „az elszabadult gázolajár kompenzálására”, a szakmai szervezet pedig a miniszterelnökhöz és szakminiszterekhez fordul azért, hogy a fuvarozók érdekeit is vegye figyelembe a kormányzat.

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Kezdőlap    Belföld    „Mélységesen csalódtak” a fuvarozók, amiért nem kapnak kompenzációt

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