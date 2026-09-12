ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 12. szombat Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Indonézia) újdelhi csúcstalálkozóján 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Putyin-Zelenszkij találkozó: szervezik a tárgyalást

Infostart / MTI

„Lehetetlennek” nevezte az orosz elnök sajtótitkára Újdelhiben szombaton, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij Miamiban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi, Miamiban rendezendő csúcstalálkozóján.

Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák.

Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak adott, szombaton közzétett interjúban azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miamiban rendezendő decemberi G20-csúcstalálkozón. "Találkoznunk kell, beszélnünk kell, döntéseket kell hoznunk" - jelentette ki Zelenszkij.

A Kreml azt is közölte, hogy még nem hoztak döntést arról, Putyin elutazik-e Miamiba.

A BRICS-országok Újdelhiben tartott csúcstalálkozóján Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de ezzel egy időben nem állítaná le a katonai műveleteket.

Az orosz kormányban megvan a jó szándék - hangsúlyozta Lavrov, megerősítve Moszkva tárgyalási készségét.

"Ha (Zelenszkij) tárgyalni szeretne, akkor el kell jönnie (Moszkvába) - mondta, hozzátéve, hogy a meghívás orosz részről már önmagában hatalmas gesztusnak tekinthető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Putyin-Zelenszkij találkozó: szervezik a tárgyalást

oroszország

ukrajna

vlagyimir putyin

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter aggódik: „Ruff Bálint is kezd rákapni az országjárásra”

Magyar Péter aggódik: „Ruff Bálint is kezd rákapni az országjárásra”

Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben.
 

Forsthoffer Ágnes üzent: a Balatonra is nagyon figyelnek

Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

„Megfélemlítés és az erőszak”: idézetek a gyermekvédelmi jelentésből

„Brutálisan kemény és szívszorító” a gyermekvédelemről szóló jelentés: itt olvasható

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elon Musk és a techvezérek is vészféket húznának az MI fejlesztésben: közel kerültünk a katasztrófához

Elon Musk és a techvezérek is vészféket húznának az MI fejlesztésben: közel kerültünk a katasztrófához

A mesterségesintelligencia-iparág meghatározó szereplői szokatlan egyetértésben szólítottak fel az MI-fejlesztések ütemének lassítására, miután az elmúlt hét drámai figyelmeztetései – köztük egy OpenAI-ágensraj önálló kitörése és hackertámadása – a szélesebb közvélemény érdeklődésének középpontjába állították az MI-biztonság kérdését - jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan tényleg búcsút inthetünk a bankkártyának? Meglepő, mennyire bíznak a fiatalok a mobilfizetésben

Lassan tényleg búcsút inthetünk a bankkártyának? Meglepő, mennyire bíznak a fiatalok a mobilfizetésben

A 19-29 évesek közel négyötöde már ugyanolyan biztonságosnak tartja a mobilfizetést, mint a bankkártyás fizetést.

BBC
Business Sport Travel Science
Anthropic boss Dario Amodei calls for AI development to slow down

Anthropic boss Dario Amodei calls for AI development to slow down

The call comes amid growing concerns that AI models may become able to inflict serious damage worldwide.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 12. 21:07
Több tízezren tüntettek szerte Németországban az AfD ellen
2026. szeptember 12. 12:58
Halálosan megfenyegették az AfD betiltását szorgalmazó zsidó vezetőt
×
×