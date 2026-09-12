Putyin-Zelenszkij találkozó: szervezik a tárgyalást

Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák.

Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak adott, szombaton közzétett interjúban azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miamiban rendezendő decemberi G20-csúcstalálkozón. "Találkoznunk kell, beszélnünk kell, döntéseket kell hoznunk" - jelentette ki Zelenszkij.

A Kreml azt is közölte, hogy még nem hoztak döntést arról, Putyin elutazik-e Miamiba.

A BRICS-országok Újdelhiben tartott csúcstalálkozóján Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint, hogy Oroszország kész tárgyalni Kijevvel, de ezzel egy időben nem állítaná le a katonai műveleteket.

Az orosz kormányban megvan a jó szándék - hangsúlyozta Lavrov, megerősítve Moszkva tárgyalási készségét.

"Ha (Zelenszkij) tárgyalni szeretne, akkor el kell jönnie (Moszkvába) - mondta, hozzátéve, hogy a meghívás orosz részről már önmagában hatalmas gesztusnak tekinthető.