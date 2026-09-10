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Szemétre dobott elektronikai eszközök Libanonban. Forrás: X / Anne the Queen
Nyitókép: Forrás: X / Anne the Queen

Reagált a Mohu, hogy miért nem viszik el az elektronikai hulladékot

Infostart / MTI

Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét azért kellett felfüggeszteni, mert ezt a gyakorlatot 2025-ben egy kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette – közölte a Mohu.

A gyűjtések megszüntetéséről az összes önkormányzatot értesítették, az elektronikai hulladékokat a Mohu hulladékudvaraiban, a szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben veszik át a továbbiakban. Az önkormányzati gyűjtéseket a társaság kezdettől támogatta, mert ez a lakosság számára kényelmes, és a körforgásos gazdaságnak is jó megoldás volt, ugyanis több hulladék került megfelelő helyre – írták.

A Mohu a közlemény szerint továbbra is arra törekszik, hogy minél több kényelmes és jogszerű leadási lehetőséget biztosítson a lakosság számára, a korábbi helyett ezért olyan rendszert fejlesztett, amely megfelel a hatósági elvárásoknak. Ezt jelenleg az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vizsgálja - tették hozzá.

A főváros IX. kerületének polgármestere, Baranyi Krisztina csütörtökön a közösségi oldalán írt arról, hogy nem lehet már elektronikai hulladékot leadni az önkormányzati gyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a Mohu ezeket nem veszi át. Baranyi Krisztina hozzátette: sem beleszólásuk, sem tudomásuk nem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.

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