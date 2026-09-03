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Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely tiszta vizet öntött a pohárba a csődközeli Budapest ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A főpolgármester kendőzetlenül beszélt arról, hogy Budapest csődközeli állapotban van, és mindenképpen szükség lenne a kormányzati megállapodásra a szeptemberi hitelkeret lejárta előtt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség a Fővárosi Önkormányzatnál szeptember 1-től, erről maga a főpolgármester határozott. A városvezető létszámstopot is elrendelt, miközben gyakorlatilag minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat.

Karácsony Gergely az ATV vendégeként elmondta, mit is jelent pontosan az, hogy csak az ő engedélyével lehet új kötelezettséget vállalni. Úgy fogalmazott: jelenleg egy pohár vizet vagy egy virágot sem szabad venni az ő engedélye nélkül. Hozzátette, külföldi útjait is lemondta a fokozott takarékosság miatt.

Arról, hogy a kormányváltás ellenére továbbra is szorult helyzetben van a főváros, elmondta, az önkormányzatnak márciusban és októberben van jelentősebb bevétele, ezek között pedig a folyószámlahitelből él. A jelenlegi hitelszerződés szeptember közepéig érvényes, a bank pedig szeretné visszakapni a pénzét, amihez a városvezető szerint egy kormányzati megállapodásra lenne szükség.

A sokat emlegetett szolidaritási hozzájárulást egyelőre nem emelik le Budapest számlájáról, ugyanis még él a haladék. Karácsony Gergely abban bízik, hogy sikerül megállapodást kötni a kormánnyal, lévén a Közgyűlés által megszavazott költségvetés – amit a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter is megszavazott – azt feltételezi, hogy az év utolsó negyedévében lesz egy megállapodás a kormánnyal.

Budapest pénzügyi egyenlegével kapcsolatban a főpolgármester megerősítette, hogy jelenleg mínusz 65 milliárd forint „található” rajta, viszont 80 milliárdos a hitelkeret. Annyit még hozzátett, hogy erről is szeretne a későbbiekben tárgyalni a kormánnyal, többet azonban nem árult el.

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Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely tiszta vizet öntött a pohárba a csődközeli Budapest ügyében

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