Karácsony Gergely tiszta vizet öntött a pohárba a csődközeli Budapest ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére lesz szükség a Fővárosi Önkormányzatnál szeptember 1-től, erről maga a főpolgármester határozott. A városvezető létszámstopot is elrendelt, miközben gyakorlatilag minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat.

Karácsony Gergely az ATV vendégeként elmondta, mit is jelent pontosan az, hogy csak az ő engedélyével lehet új kötelezettséget vállalni. Úgy fogalmazott: jelenleg egy pohár vizet vagy egy virágot sem szabad venni az ő engedélye nélkül. Hozzátette, külföldi útjait is lemondta a fokozott takarékosság miatt.

Arról, hogy a kormányváltás ellenére továbbra is szorult helyzetben van a főváros, elmondta, az önkormányzatnak márciusban és októberben van jelentősebb bevétele, ezek között pedig a folyószámlahitelből él. A jelenlegi hitelszerződés szeptember közepéig érvényes, a bank pedig szeretné visszakapni a pénzét, amihez a városvezető szerint egy kormányzati megállapodásra lenne szükség.

A sokat emlegetett szolidaritási hozzájárulást egyelőre nem emelik le Budapest számlájáról, ugyanis még él a haladék. Karácsony Gergely abban bízik, hogy sikerül megállapodást kötni a kormánnyal, lévén a Közgyűlés által megszavazott költségvetés – amit a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter is megszavazott – azt feltételezi, hogy az év utolsó negyedévében lesz egy megállapodás a kormánnyal.

Budapest pénzügyi egyenlegével kapcsolatban a főpolgármester megerősítette, hogy jelenleg mínusz 65 milliárd forint „található” rajta, viszont 80 milliárdos a hitelkeret. Annyit még hozzátett, hogy erről is szeretne a későbbiekben tárgyalni a kormánnyal, többet azonban nem árult el.