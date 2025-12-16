Leslie Mandoki nagyszabású adománygyűjtésen van túl – két koncertfilmje is érkezik

Leslie Mandoki már 35 éve szereplője egy olyan németországi együttműködésnek, amely részeként művészek, zenészek együtt próbálnak karácsony előtt valamit visszaadni a közönségnek abból a tiszteletből és szeretetből, amelyet a közönségtől kapnak.

„A mi hangunk csak annyira erős és hangos, amennyire a közönségünk szeretete ezt engedi, ezzel élni kell ilyenkor; olyan sok a rászoruló, pláne gyermek, akik számunkra a jövőt jelentik. Egészen konkrét esetekre gyűjtünk pénzt, 27 millió euró jött össze egyetlen este alatt. Ilyenkor ott ülök a telefonnál, és szívszorító momentumok vannak. Egy idős néni például azt mondta, hogy most emelték a lakbért, és a nyugdíja nagyon kicsi, de azért ő öt eurót félre tudott tenni. Egy gyerek meg régóta gyűjtött az új biciklijére, de egy kalapácsot elővett, és a perselymalacát szétverte, a benne lévő 37 és fél eurót ajánlotta fel” – sorolta a zenész-producer.

Mint folytatta, egy sikeres futballista 10 milliós új szerződését ünnepelte 100 ezer eurós felajánlásával, de más sikeres emberek, vállalattulajdonosok is sok pénzt ajánlottak fel, gondolva ilyenkor arra, hogy az életnek nem csupán napos oldala van, sokan megértik, hogy ilyenkor „feladat van".

Leslie Mandoki együttesének legutóbbi nagyszabású fellépéseinek anyagaiból koncertfilm készült, ezt az alkotást a TV 2 december 28-án este tűzi műsorára. Egy másik koncertfilm is készült sok beszélgetéssel, ezt pedig az M5 televízió mutatja majd be.

„Talán ebben az időszakban, amikor az ünnepek előtt egy kicsit lelassul az élet, ezekben az áldott napokban gondoljunk arra, hogy az, aki más véleményen van, mint mi, nem az ellenségünk, hanem csak valaki, aki más véleménye van. Próbáljuk ezeket az ünnepeket kihasználni arra, hogy hidakat építsünk, és ott, ahol a hidak pillére is összeomlott már, mi több, már talán a viszály azt is elmosta, azok helyén megtaláljuk megint egymást, és építsük újra ezeket a hidakat” – osztotta meg gondolatait.