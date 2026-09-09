Balesetezett, majd tizennégy órát bolyongott az erdőben – kutyákkal és drónokkal keresték

Tizennégy órán át keresték a hatóságok és a mentőcsapatok azt a férfit, aki szombat hajnalban autójával fának csapódott Szentendre közelében – adta hírül az RTL Híradó.

Szombat hajnalban történt a baleset: a férfi eddig tisztázatlan okokból letért az útról és eg fának ütközött járművével. Az ütközés következtében lefejelte a szélvédőt, fejsérülése miatt zavart állapotba került és gyalogosan indult el az erdőben.

Az összetört autót járókelők találták meg, ám mivel a sofőr nem volt sehol, így kutatócsapatok érkeztek a helyszínre.

A szakemberek a szélvédő állapotából látták, hogy a sofőr súlyos sérülést szenvedhetett, ezért haladéktalanul megkezdték a felkutatását. A mentőakcióban a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is rész vettek.

Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szolgálatvezetője a csatornának elmondta, először az autó közvetlen környezetét vizsgálták át, több száz méteres körben, tekintettel a sofőr vérző sérülésére és feltételezhető sokkos állapotára. Mint mondta, elképzelhető volt, hogy valahol a környéken összeesett és valóban életveszélyben van.

A kutatáshoz speciálisan képzett mentőkutyákat és a magasból pásztázó drónokat is bevetettek, ám a férfit nem találták a baleset közvetlen közelében.

A keresés kora este ért véget, amikor egy kerékpáros megtalálta a férfit az erdőben. A sérült mintegy 3 kilométert tett meg gyalog az autójától, és még mindig nem volt teljesen magánál. A biciklis tudott vele beszélni, ám a sérüléseit és az állapotát látva azonnal értesítette a mentőket, akik kórházba szállították.

A rendőrség még vizsgálja a baleset pontos körülményeit, az azonban biztos, hogy a férfi egyedül tartózkodott a járműben, amikor letért az útról és fának ütközött. Szabálysértési eljárás indult az ügyben.