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Palackozott vizek sorakoznak egy gyárban.
Nyitókép: Unsplash

Baj van a vízminőséggel, palackozott vizet isznak a tatai diákok

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A vízminőségi mérések eltéréseket mutattak ki a tatai ivóvízben, ezért több intézményben palackozott formában biztosítják a diákoknak a fogyasztásra alkalmas vizet.

Nem ajánlott a tatai ivóvíz fogyasztása több intézményben a vízminőségi vizsgálatok után alapján. A tankerület már gondoskodott megfelelő ivóvízről, hétfőn pedig az érintett intézményeket ellátó vízhálózat átmosásával és ellenőrzésével folytatódik a munka – írja a kemma.hu.

A Tatabányai Tankerületi Központnak jelezték, hogy a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével probléma lehet az egyik, a tankerület által fenntartott tatai intézményben. A jelzés szerint a víz bizonyos összetevőinek mennyisége meghaladta a megengedett határértéket. A tankerület független szakértővel vizsgáltatta meg az általa fenntartott tatai intézmények vízminőségét. A vizsgálat további intézményeknél és feladatellátási helyeken is kimutatott határérték feletti értékeket az ivóvíz egyes összetevőinél.

Az eredményt az is befolyásolhatta, hogy az érintett épületeket a nyári időszakban nem, vagy csak kevésbé használták. Ilyenkor a vezetékekben hosszabb ideig álló víz, az úgynevezett pangóvíz miatt is változhat a víz összetétele.

A Tankerületi Központ kiemelten kezeli a helyzetet, ezért Tata Város Önkormányzatával és a vízhálózat üzemeltetőjével, az Északdunántúli Vízmű Zrt.-vel is felvette a kapcsolatot. A három fél szorosan együttműködik annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket mielőbb elvégezzék, és helyreálljon a megfelelő vízminőség.

Az önkormányzat és a tankerület elővigyázatosságból azonnali intézkedést kért az ÉDV Zrt.-től. A szolgáltatónak szeptember 7-én, hétfőn kell gondoskodnia az érintett intézményeket ellátó közműhálózat átmosásáról, valamint a szükséges technológiai ellenőrzés elvégzéséről.

Amíg problémák vannak a vízminőséggel, nem ajánlott a közműhálózaton keresztül érkező víz fogyasztása az érintett intézményekben. Mint írják, a tankerület már megtette a szükséges lépéseket: palackozott vizet szállítottak a kijelölt iskolákba, és a továbbiakban a fogyasztásra szánt vizet ballonos kivitelben vagy tartályos szállítással biztosítják az érintett, a tankerület által fenntartott intézmények számára.

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