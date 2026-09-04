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Nyitókép: Sándor-palota/Facebook

Újabb forduló az új legfőbb ügyész kiválasztásában

Infostart / MTI

A köztársasági elnök újabb egyeztetéseket tartott a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán – közölte a Sándor-palota pénteken a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít Baka András.

A köztársasági elnök Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével, Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor-palotában – közölték.

Az államfő szeptember 2-án az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó jelöltállítási folyamat részeként Senyei György Barnát, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és Pecsenye Csabát, az Országos Bírói Tanács elnökét fogadta a hivatalában.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb forduló az új legfőbb ügyész kiválasztásában

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