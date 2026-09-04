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Erdõ a Bakonyban Ugod közelében 2020. október 21-én. Ezen a napon ünnepséget tartottak a Bakonyerdõ Zrt. fennállásának 50. évfordulójának alkalmából a Huszárokelõpusztai Vendégháznál.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Öt év alatt mintaprojekt lett a vitatott fakitermelési ügyből a Balaton-felvidéken

InfoRádió

Országos mintapélda lett a balatonfürdei civilek és a helyi erdőgazdaság konfliktusából. A felek ugyanis a meddő vita helyett egyeztetni kezdtek, és ennek eredményeként a Bakonyerdő Zrt. már beéptíti a civilek javaslatait az erdőtervezésbe.

Balatonfüreden öt évvel ezelőtt konfliktussal kezdődött a helyi civilek és a Bakonyerdő Zrt. kapcsolata. A helyi erdőt rendszeresen járók egy nagyobb fakitermelést észleltek és aggódni kezdtek. Chrapó Szilárd civil aktivista, a Balatonfüredi Erdőért civil csoport tagja az Erdőmánia Podcastben mesélt arról, hogy az erdei futásai alkalmával figyelt fel arra, hogy sok fát kivágtak.

A civilek petíciót indítottak a fakitermelés, különösen a tarvágások ellen. Követelték, hogy a Bakonyerdő Zrt. állítsa le ezeket, vonja be a döntésbe a természetvédőket és a profitközpontú faanyagtermelés helyett az erdők közjóléti és védelmi funkcióját helyezze előtérbe.

A feszültségek ellenére párbeszéd kezdődött, tárgyalóasztalhoz ültek a felek. Végül a civilek javaslatait beépítették a hivatalos állami erdőtervezésbe. A Bakonyerdő Zrt. vállalta, hogy

1200 hektáron áttér a tarvágásokkal járó módszerekről a folyamatos erdőborítást biztosító, úgynevezett örökerdő üzemmódra.

Váradi József a Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnöke arról számolt be, hogy befogadókészséget, bizalmat és kíváncsiságot tapasztaltak a civilek részéről. Úgy látja, hogy nagyon sokat tanultak ahhoz, hogy valós és komoly egyeztetésekbe kezdjenek a felek.

A megbeszélések során nemcsak az erdészek ismerték meg a lakosság szempontjait, de a civilek is szembesültek az erdőgazdálkodás törvényi hátterével és a klímaváltozás miatti kényszerű beavatkozásokkal. A civilek és az erdőgazdaság balatonfüredi együttműködése ma már országos mintaként szolgál.

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Kezdőlap    Belföld    Öt év alatt mintaprojekt lett a vitatott fakitermelési ügyből a Balaton-felvidéken

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