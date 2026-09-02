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A Mol MOHU és a Returmatic magyar fejlesztésű italpalack-begyűjtő autójának üveggyűjtő modulja működés közben a bemutatón a Hungexpo A pavilonjában 2024. március 6-án. A begyűjtőautók a kézi visszaváltási rendszerhez csatlakozó kisebb boltokból szállítják majd el az italcsomagolásokat. Az autóba beszerelt automata összepréseli a műanyagpalackokat, az alumíniumdobozokat, valamint összetöri az üvegeket.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Palackvisszaváltás – Igazából egyetlen lényeges részlet változhat

Infostart / InfoRádió

Megszüntetné a Mohu, hogy a palackvisszaváltáskor kapott utalványokat a boltok kasszáinál készpénzre lehessen váltani. A javaslat pontos tartalmáról és indokairól Bozóki Csaba, a vállalat visszaváltásért felelős igazgatója beszélt az InfoRádióban.

Mint az Infostart is megírta, nem marad így a palackvisszaváltás rendszere. Jelenleg egy jogszabályi kötelezettség előírja, hogy a kiskereskedők által adott utalványt készpénzre kell váltani a vásárlók kérésére, ezt a kötelezettséget szüntetnék.

Bozóki Csaba, a Mohu visszaváltásért felelős igazgatója az InfoRádió megkeresésére elmondta, összességében mindössze ennyi változna, megmaradna mind

  • a banki utalás
  • az utalvány
  • az adományozás

lehetősége.

Hogy mi indokolta a változtatást, arról elmondta, több polgármester és kerületvezető megkereste ebben az ügyben a Mol-Mohut, illetve a szabályozót, az új szabályt pedig a Mohu támogatni tudja, fel is ajánlotta a segítségét, hogy akár a konkrét jogszabály-módosításban is részt vegyen.

Bozóki Csaba a változást hasonlatosnak nevezte a parkolásban tapasztalhatóhoz: egyszerűen a készpénz tűnik el a rendszerből, a szolgáltatás marad, és egyébként a palackokat gyűjtögető hajléktalanoknak sem túl nagy probléma, a Menhely Alapítványtól úgy tudják, az érintettek általában a visszaváltás cetlijén rendes ételt, italt vesznek a boltban, az igazán rászorulókat tehát nem éri kár.

„Aki ebből pedig esetleg olyan jövedelmet szeretne, ami nem ellenőrizhető, az nem fogja tudni folytatni a tevékenységét” – szögezte le.

Attól egyáltalán nem tartanak, hogy a készpénzes lehetőség megszüntetése csökkentheti a visszaváltási kedvet, folyamatosan 90 százalékos a visszaváltási arány, talán még növekszik is.

Hogy mikortól érvényes a szabályozás, arról azt mondta, most még a folyamat elején vagyunk, most teszik össze a módosítás vázát, de ezt egyeztetik az önkormányzatokkal és más résztvevőkkel, hogy ne önálló, hanem közös javaslat lehessen, olyan, amely mindenki érdekét szolgálja.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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