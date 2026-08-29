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Nyitókép: Pexels.com

Furcsa járművek szelik a Balatonon vizét

Infostart / MTI

Négy ország csapatai versengenek a hétvégén Balatonalmádiban a CoreComm Solar Boat Challenge nemzetközi napelemes hajóversenyen.

A rendező Pannon Egyetem az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a nemzetközi egyetemi mérnökversenyen a részt vevő hallgatói csapatok saját tervezésű és építésű, napelemekkel és akkumulátorokkal működő, tisztán elektromos meghajtású hajóikkal mérik össze tudásukat.

A negyedik éve megrendezett versenyen idén a Pannon Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai mellett öt holland, két lengyel és egy görög egység indul.

Pénteken időfutamot és szlalomversenyt tartottak, szombaton meghatározott idő alatt kell a hajókkal minél nagyobb távot megtenni, vasárnap pedig látványos versenyhelyzetben méretik meg magukat a csapatok.

A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a fenntarthatóság jegyében születő innovatív mérnöki megoldásokra, miközben a verseny nemzetközi szakmai kapcsolatokat teremt és vonzóvá teszi a műszaki innovációt a következő generációk számára.

A hallgatóknak az általuk tervezett és épített technológiával valós körülmények között, a Balatonon kell bizonyítaniuk – közölte az egyetem.

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