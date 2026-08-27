Több negatív hatás sújtja a hazai borágazatot, van, ahol már leszüretelni sem érdemes a szőlőt

A hazai borágazatot egyszerre több negatív hatás is sújtja. A tavalyi évtől rendkívül nagy figyelmet kapott az amerikai szőlőkabóca terjedése és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegség, ami mostanra már valamennyi magyar borvidéket elérte.

A szakértő kifejtette: emellett az aszály és a szárazság is komoly problémákat okoz, sőt május 1-jén egy példátlan fagyban volt része a magyar szőlőültetvényeknek. Volt az országnak olyan tájegysége, leginkább a Kunság és környéke, ahol ez néhol 100 százalékos pusztítást jelentett. Többségében kijelenthető, hogy a magyar szőlészek, borászok láttak már sokkal jobb évet is.

A fagykár valamilyen szinten minden borvidéket érintett,

de a szakértő elmondása szerint a kunsági borvidék kiemelkedett. A hajós borvidéken például 1800 hektárból több mint 1500 hektár károsodott, a Kunságon pedig 20 ezer hektárból 15 ezer hektár szenvedett el 100 százalékos, vagy közel akkora fagykárt idén.

Szedlák Levente arról is beszélt, hogy már nem mindenhol éri meg leszüretelni a szőlőt. Frittmann Péter, a Frittmann Borászat projektmenedzsere és borász számolt be a szakértőnek arról, hogy mindez az alföldi régiót érinti.

„Olyan mértékű veszteségek vannak, hogy a ténylegesen megtermett szőlő bevételben már nem fedezi a szőlőkombájnoknak a bérlését, tehát ezért is nem szüretelik le, mert már a leszüretelés veszteségesebb lenne, mint amiből vételhez jutnának utána” – fogalmazott az Agrárszektor szakértője.

Felmerül a kérdés, hogy ez a terméskiesés a borok árában vagy a kínálatban megjelenik-e. A nyilatkozó szerint

a kínálatban nem nagyon lehet majd észrevenni a csökkenést, mert az előző évekből még szép készletek maradtak. Az előállítási költségek azonban folyamatosan emelkednek, így előfordulhat, hogy a fogyasztói árakban ez később meg fog jelenni.

A szakértő úgy véli: aszályra, csapadékhiányra, illetve szélsőséges csapadékelosztásra a későbbiekben is számítani kell, mert ez a klímaváltozásnak a következménye. Ráadásul az aranyszínű sárgaság betegség ellen egyelőre nincs ellenszer.

„Azt mondták nekem a szakemberek, hogy a 2022-es év is nehéz volt, akkor is történelmi aszály volt Magyarországon, viszont akkor a tavaszi fagyok elmaradtak és a borászok nem kerültek ennyire nehéz helyzetbe. A tavaszi fagyok ellen különböző berendezésekkel, technológiákkal lehet védekezni, de ezek csak egy bizonyos hőmérsékletig védenek” – hangsúlyozta Szedlák Levente.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.