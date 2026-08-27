A felvételen látható eseménysor során több jármű is megsérült, és egy vasúti fényjelző táblát is kidöntött az autó.

A videó beküldője szerint egy idős nő kanyarodás közben ütközött neki egy várakozó autónak – írja a bpiautosok.hu.

„Kanyarodó sávból a kanyarodó sávba érkezve verte telibe a várakozót egy idős hölgy. Lehet, hogy a gyógyszertár előtti padka dobta meg” – olvasható az oldalon.

A történet azonban az első ütközéssel még nem ért véget. A videón látható, hogy ezt követően hátramenetben is nagy lendülettel indult meg az autó.

(Nyitóképünk illusztráció.)