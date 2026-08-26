ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.07
usd:
310.72
bux:
150755.02
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseirõl szóló sajtótájékoztatón az MVM Paksi Atomerõmûben 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Több mint 40 napirendi pontról tárgyalt mai ülésén a kormány – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Már ma este elérte a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, míg arról is szó esett, hogy az EXIM bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja.

A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Mai ülésén több mint 40 napirendi pontról tárgyalt a kabinet – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek.

A Paksi Atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a paksi fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad. A miniszterelnök megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek.

Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere – közölte a Pénzügyminisztérium. A kedvező eredményhez elsősorban az állami kiadások csökkenése és az adó- és járulékbevételek növekedése járult hozzá.

Már most ezermilliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi meg működését - írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe.

Az EXIM bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja - írta Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt Zrt. visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az EXIM Banknál és az MFB Banknál.

Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság – közölte a TISZA-frakció. Csőszi Attila, a testület elnöke az Inforádióban megerősítette: azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlanberuházásoknál és a székházfelújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei.

Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen – tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta.

Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kabinetfőnökét és még egy másik gyanúsítottat – értesült a 24.hu. Mindketten bűnügyi felügyelet alá kerültek. Konczos Nórát július 23-án tartóztatták le a rendőrök az NKA-ügyben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanújával.

A tudományos és technológiai miniszter azzal vádolja a Fideszt, hogy a személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a Gondosóra programot. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta: a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás ezt bizonyítja.

Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása.

Nem kapta meg a szükséges támogatást az Országgyűlés művelődési bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moys Zoltán, Martí Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott.

Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz.

Felfüggesztették a munkavégzést a CATL debreceni akkumulátorgyárának 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A helyszíni munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a védőeszközöket az alkalmazottainak.

Bezár Magyarország utolsó hagyományos edénygyára Bonyhádon. A cégbíróság ezt követően kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi az irányítást. A dolgozók munkaviszonya addig marad meg, amíg a biztos fel nem mondja azt.

Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és biztonsági garanciák érdekében.

Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a Szabadság Rendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink-terminálokat biztosít Ukrajnának.

Nepálban már száz fölé emelkedett a villámáradás halálos áldozatainak a száma, a hatóságok több mint 300 turistát eltűntként tartanak számon. Egy magyart is keresnek a katasztrófa után. A nepáli oldalon házakat, utakat és vízerőműveket sodort el az ár. A kínai oldalon 3 halálos áldozatról és 265 eltűntről számoltak be.

Elhunyt Nádas Péter író – közölték az író Facebook-oldalán a család kérésére. A Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró és esszéista 83 éves volt.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több mint 40 napirendi pontról tárgyalt mai ülésén a kormány – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

A szerdai piaczárást követően publikálta második negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat ismét alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év második negyedévét 96,2 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 106 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 108 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.

BBC
Business Sport Travel Science
Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Nepal's tourist board says the missing tourists include 133 from India, 54 from the US, and 33 from the UK, as well as more than 100 from Nepal itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 21:52
Latorcai Csaba: újra fogjuk jelölni a közmédia-testületbe Martí Zoltánt
2026. augusztus 26. 21:20
Nosztalgiajáratok, családi programok, fókuszban az Ikarus
×
×