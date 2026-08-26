Több mint 40 napirendi pontról tárgyalt mai ülésén a kormány – a nap hírei

A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Mai ülésén több mint 40 napirendi pontról tárgyalt a kabinet – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta: napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek.

A Paksi Atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a paksi fenékküszöb építése is a tervezettnél gyorsabban halad. A miniszterelnök megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek.

Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere – közölte a Pénzügyminisztérium. A kedvező eredményhez elsősorban az állami kiadások csökkenése és az adó- és járulékbevételek növekedése járult hozzá.

Már most ezermilliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi meg működését - írta a miniszterelnök Facebook-oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe.

Az EXIM bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja - írta Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt Zrt. visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az EXIM Banknál és az MFB Banknál.

Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság – közölte a TISZA-frakció. Csőszi Attila, a testület elnöke az Inforádióban megerősítette: azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlanberuházásoknál és a székházfelújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei.

Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen – tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta.

Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kabinetfőnökét és még egy másik gyanúsítottat – értesült a 24.hu. Mindketten bűnügyi felügyelet alá kerültek. Konczos Nórát július 23-án tartóztatták le a rendőrök az NKA-ügyben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanújával.

A tudományos és technológiai miniszter azzal vádolja a Fideszt, hogy a személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a Gondosóra programot. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta: a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás ezt bizonyítja.

Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása.

Nem kapta meg a szükséges támogatást az Országgyűlés művelődési bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moys Zoltán, Martí Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott.

Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz.

Felfüggesztették a munkavégzést a CATL debreceni akkumulátorgyárának 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. A helyszíni munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a védőeszközöket az alkalmazottainak.

Bezár Magyarország utolsó hagyományos edénygyára Bonyhádon. A cégbíróság ezt követően kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi az irányítást. A dolgozók munkaviszonya addig marad meg, amíg a biztos fel nem mondja azt.

Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és biztonsági garanciák érdekében.

Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a Szabadság Rendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink-terminálokat biztosít Ukrajnának.

Nepálban már száz fölé emelkedett a villámáradás halálos áldozatainak a száma, a hatóságok több mint 300 turistát eltűntként tartanak számon. Egy magyart is keresnek a katasztrófa után. A nepáli oldalon házakat, utakat és vízerőműveket sodort el az ár. A kínai oldalon 3 halálos áldozatról és 265 eltűntről számoltak be.

Elhunyt Nádas Péter író – közölték az író Facebook-oldalán a család kérésére. A Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró és esszéista 83 éves volt.