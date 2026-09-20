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Israeli flag against the western wall on a cloudy day
Nyitókép: Oleksii Hlembotskyi/Getty Images

Emberhalállal kezdődött az idei jom kipur

Infostart / MTI

Egy palesztin fegyveres lelőtt egy izraelit, valamint izraeli katonák lelőttek egy merényletre készülő palesztint Ciszjordániában a jom kipur zsidó ünnep előestéjén.

Egy palesztin fegyveres agyonlőtt egy autójában ülő izraelit vasárnap Ciszjordánia középső részén, majd a megszállt terület északi részén az izraeli biztonsági erők agyonlőttek egy palesztint, aki el akart gázolni katonákat – jelentette a helyi média. Ezek az esetek a zsidók legszentebb ünnepének, a jom kipurnak, vagyis az engesztelő napnak az előestéjén történtek.

Vasárnap délben Ciszjordánia középső részén, a Neve Cuf település közelében fekvő Ejn Ria-forrásnál egy palesztin a járművéből tüzet nyitott a forrásnál tartózkodó izraeliek csoportjára, és eltalált egy autóban ülő, negyven év körüli férfit.

Az áldozatot kórházba szállították, de ott már csak halála beálltát tudták megállapítani. A merénylő járművét később üresen megtalálták, ő onnan gyalogosan menekült tovább, de megsebesült egy közelben tartózkodó, felderítő katona lövéseitől. Mintegy három órával merénylete után elfogták egy közeli palesztin kórházban.

Itamár Bengvír, a szélsőségesen nacionalista, jobboldali nemzetbiztonsági miniszter a gyilkosságra reagálva követelte a merénylő esetében a terroristákra kiszabható halálbüntetés alkalmazását, amiről a kneszet márciusban fogadott el törvényt. „Ez az első eset, amelyben végre lehet hajtani a terroristákra kiszabható halálbüntetésről szóló törvényt. Ebben az esetben kötelező büntetésről van szó. A törvény az törvény” – írta Bengvír.

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet üdvözölte a merénylet elkövetését,

és közölte: az válasz a ciszjordániai telepesek erőszakos tetteire, valamint arra, hogy „a telepesek és a megszállás vezetői rendszeresen jogtalanul behatolnak az al-Aksza-mecsetbe”.

Palesztin jelentések szerint a merénylet után az izraeli hadsereg rajtaütést hajtott végre annak helyszíne közelében, Dir Nidam faluban, Rámalláhtól északnyugatra, és ellenőrzőpontokat állított fel számos település bejáratánál.

Később az izraeli hadsereg közölte, hogy agyonlőtt egy palesztint, aki megpróbált katonákat elgázolni a Ganim zsidó telepesfalu melletti ellenőrzőpontnál, Ciszjordánia északi részén. A katonák közül senki sem sérült meg. A Palesztin Hatóság jelentése szerint a 32 éves Számi Hasszan Huszein Zvaidah volt a támadó. Az autójában vele utazó társát őrizetbe vették.

Ganimot 2005-ben állami döntéssel kiürítették és felszámolták, majd az idén zsidó telepesek újra újjáalapították és benépesítették.

Ezeket a merényleteket közvetlenül azelőtt követték el, hogy

vasárnap este megkezdődik a jom kipur, a zsidóság legszentebb ünnepe. Ezen a napon a vallás szabályai szerint böjtölni kell. Napnyugtától következő napnyugtáig leáll az élet Izraelben,

csak a mentőautók és a rendőrség járművei közlekednek az utakon, és lezárják a Ben Gurion nemzetközi repülőteret is.

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