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Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Azonnal reagált Marco Rossi Varga Barnabás kiesésére

Infostart / MTI

A légiósnak állt egykori Loki-csatár kapott meghívót.

Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe Bárány Donátot.

Az olasz szakvezető azt követően számít a csatárra, hogy csütörtökön a Görög Kupában duplázó Varga Barnabás combsérülést szenvedett az AEK Athén színeiben. A kétszeres válogatott Bárány azzal hívhatta fel magára Rossi figyelmét, hogy szombaton megszerezte első gólját a holland ADO Den Haagban, amely a találatával 1-1-es döntetlent játszott Cambuurral. Bárány féléves kihagyás után múlt héten tért vissza márciusi bokaszalagszakadását követően, melyet márciusban éppen a nemzeti együttesnél szenvedett el.

A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. A négyesből az első feljut, az utolsó kiesik, a második a feljutásért, a harmadik pedig a bennmaradásért játszik osztályozót.

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Kezdőlap    Sport    Azonnal reagált Marco Rossi Varga Barnabás kiesésére

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