Szoboszlaiék meccsén három magyar is pályára lépett, győzött a Liverpool

A vendégeknél Kerkez végigjátszotta a korábbi csapata elleni összecsapást, míg Szoboszlait a 81. percben lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, aki a nyáron éppen a Bournemouth-tól távozott. A Liverpool továbbra is veretlen a Premier League mostani kiírásában, három döntetlen mellett ez volt a második sikere.

Mindeközben a listavezető Manchester City megőrizte százszázalékos mérlegét, Enzo Maresca együttese gólgazdag mérkőzésen, 5-3-ra nyert otthon a Sunderland ellen. Az olasz tréner lett a hatodik a Premier League-ben, aki az első öt bajnokiját megnyerte új csapatával. A vendégeknél Brian Brobbey mesterhármast szerzett, a liga történetének ő lett a negyedik játékos, aki az aktuális éllovas ellen triplázott.