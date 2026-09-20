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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának Liverpool FC-Atlético Madrid mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlaiék meccsén három magyar is pályára lépett, győzött a Liverpool

Infostart / MTI

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool egygólos mérkőzésen nyert a Tóth Alexet a 89. percben csereként bevető Bournemouth otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A vendégeknél Kerkez végigjátszotta a korábbi csapata elleni összecsapást, míg Szoboszlait a 81. percben lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, aki a nyáron éppen a Bournemouth-tól távozott. A Liverpool továbbra is veretlen a Premier League mostani kiírásában, három döntetlen mellett ez volt a második sikere.

Mindeközben a listavezető Manchester City megőrizte százszázalékos mérlegét, Enzo Maresca együttese gólgazdag mérkőzésen, 5-3-ra nyert otthon a Sunderland ellen. Az olasz tréner lett a hatodik a Premier League-ben, aki az első öt bajnokiját megnyerte új csapatával. A vendégeknél Brian Brobbey mesterhármast szerzett, a liga történetének ő lett a negyedik játékos, aki az aktuális éllovas ellen triplázott.

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlaiék meccsén három magyar is pályára lépett, győzött a Liverpool

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