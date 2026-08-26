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Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja sajtószolgálatának felvétele egy lángoló házról a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Kramatorszkban 2026. augusztus 25-én, miután az orosz invázió során légitámadás érte a várost.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán 93. önálló gépesített dandár sajtószolgálata

Ukrajnáról döntött a kormány: új irányelvek Magyarországon

Infostart / MTI

Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében – egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlöny keddi számában jelentek meg.

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.

Kiemelték, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja. Ezért a magyar kormány támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányába tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.

A kormány azt várja a küldöttségtől, hogy képviselje Magyarország álláspontját, amely szerint az ENSZ és szervezetei hatáskörüknek megfelelően foglalkozzanak a közel-keleti konfliktusokkal. A gázai háborúval összefüggő kérdésekben a küldöttség képviselje azt a magyar álláspontot, hogy a hosszú távú béke az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján, a civil lakosság védelmének biztosításával, Izrael önvédelemhez való jogának tiszteletben tartásával, a Hamász lefegyverzésével és a gázai humanitárius helyzet javításával teremthető meg. Hozzátették, hogy az izraeli–palesztin megbékélés alapját a felek közötti közvetlen tárgyalások képezik.

Az Izrael–Hezbollah konfliktus hosszú távú rendezése érdekében szintén elengedhetetlen a civil lakosság védelme, Izrael biztonsághoz való jogának elismerése, Libanon szuverenitásának visszaállítása és a Hezbollah lefegyverzése

– írták.

Kiemelték, hogy a kormány nagyra értékeli az Egyesült Államok és a regionális közvetítők közbenjárását a közel-keleti konfliktusok lezárása érdekében.

„Irán nem juthat nukleáris fegyverekhez”

A határozat szerint a küldöttségnek képviselnie kell Magyarország iráni konfliktussal kapcsolatos álláspontját, amely szerint a katonai eszkaláció helyett a vitás kérdéseket a feleknek a diplomáciai csatornák fenntartásával, a tárgyalóasztalnál kell rendezniük. Kiemelték: semmilyen körülmények között nem szabad megengedni, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson.

Megjegyezték, hogy a Hormuzi-szoros lezárása és a tengeri kereskedelem megbénítása globális energiabiztonsági kockázatot jelent, ezért Magyarország támogat minden olyan törekvést, amely a régió stabilitásának helyreállítására irányul.

Az irányelvek között szerepel, hogy Magyarország – a Nemzetközi Energia Ügynökséggel és az Európai Unióval szorosan együttműködve – konstruktív módon támogat minden olyan intézkedést, amely garantálhatja Európa, illetve a világ energiaellátásának biztonságát, és enyhítheti a közel-keleti konfliktus okozta ellátásbiztonsági kihívást.

A küldöttségnek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az ENSZ keretein belül érvényesítse a magyar kormány migrációval kapcsolatos álláspontját. Képviselnie kell továbbá, hogy a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik a határvédelem, valamint a területükön való tartózkodás szabályainak meghatározása, és fel kell hívnia a figyelmet a migráció jelentette közvetlen biztonsági kockázatokra.

Egy másik pontban azt kérték a delegációtól, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet vízhez és a szanitációhoz kapcsolódó célok és részcélok megvalósítását szolgáló nemzetközi folyamatokra, segítse elő a végrehajtáshoz szükséges intézményi reformokat,

és ennek megfelelően erősítse meg Magyarország elkötelezettségét egy állandó ENSZ-vízügyi folyamat létrehozása mellett. A delegáció feladata továbbá, hogy kövesse nyomon a decemberben megrendezendő ENSZ Vízügyi Konferencia előkészítését és eseményeit, valamint gondoskodjon a magyar álláspont érvényesítéséről.

Az irányelvek között szerepel, hogy a küldöttség álljon ki a Nemzetközi Bíróság és az egyéb általánosan elismert nemzetközi vitarendező testületek működése mellett, és támogassa a Nemzetközi Bíróság joghatóságának általános elismerését. Emellett lépjen a nemzetközi jogi és bírói fórumok átpolitizálása ellen, pártatlanságuk megőrzése érdekében.

A küldöttség feladata annak megerősítése, hogy Magyarország támogatja az ENSZ főtitkárának a világszervezet irányítási reformjával kapcsolatos elképzeléseit. Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a közgyűlés szerepének megújításához és az ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi rendszerének reformjához – szerepel a határozatban.

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Kezdőlap    Belföld    Ukrajnáról döntött a kormány: új irányelvek Magyarországon

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