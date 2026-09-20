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Nyitókép: Pixabay

Jön a fagypont, durva változás közeleg az időjárásban, kiderült, mikor jön a kemény hidegfront

Infostart / MTI

Hidegfront érkezik vasárnap éjjel, ennek nyomán a jövő héten jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Keddtől jellemzően napos idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de hajnalban néhol akár fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Futó eső többször is lehet, és a hét elején sokfelé lesz erős, viharos a szél

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában többórás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futó záporok a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható.

Kedden felhőátvonulásokra lehet számítani, általában sok napsütéssel. Helyenként – a legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban – kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és az ország középső részén nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Délután 16-20 fok valószínű.

Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor. Az északi szelet élénk, néhol esetleg erős is lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 10 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken néhol fagypont közelébe hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmeneti felhősödésre van kilátás, ezzel együtt elsősorban a nyugati tájakon a csapadék valószínűsége is növekszik. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős helyeken fagypont közeli, míg délután 17 és 23 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Pénteken általában sok napsütés, kevés felhő valószínű, legfeljebb futó záporok alakulhatnak ki. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 3 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 18-23 fok várható.

Szombaton napos, gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 4-11, délután 19-24 fok várható.

Vasárnap általában napos, csapadékmentes idő valószínű, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között lesz.

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