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Fiatal iskolás lány házi feladatot ír a füzetébe.
Nyitókép: Getty Images/Olga Rolenko

Megkapják a rezsipénzt az egyházi és nemzetiségi iskolák is

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A rendelkezés már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A péntek esti Magyar Közlönyből kiderül, energiaár-támogatást kapnak az egyházi és a nemzetiségi iskolák; a bevett egyházak szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeire is kiterjed a juttatás – írja a HVG.hu.

A két kormányrendelet formájában megjelent változás szerint az állami fenntartású köznevelési és szakképző, valamint szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknek is megadott, az energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó 2026. évi többletkiadások ellentételezéséhez szükséges támogatást kapják meg a bevett egyház és szervezeteik által fenntartott intézmények.

A köznevelési és szakképző iskolákban az egyszeri kiegészítő támogatás fajlagos összege 26 000 forint tanulóként, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknek a nyújtott szolgáltatástól függően egy eltartottra 56 700 és 90 720 forint közti összeg jut.

A rendeleteket kormányhatározat egészíti ki, amelyben a kormány egyetért az egyházi intézmények egyszeri kiegészítő támogatásával.

Azt egy másik kormányhatározat kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből eredő többletköltségek fedezésére ezek az iskolák az egyházi fenntartású köznevelési és szakképző intézményekkel azonos mértékű támogatást kapnak, és ehhez viszont meghatároz egy 610 millió forintos keretet.

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