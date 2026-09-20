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Rendőrségi fotó az ékszerekről, amelyeket egy gyanúsított fiktív online üzletkötésékhez használt fel.
Nyitókép: Police.hu

Mit műveltek az idősekkel?

Infostart / MTI

Idős embereket több száz millió forinttal megkárosító család tagjait fogták el Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak Újbudán egy aranyfelvásárlással foglalkozó illegális üzletet működtettek, ahova az ügyfeleket a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be.

A gyanú szerint nem egyetlen módszerrel dolgoztak: volt, akit aranyeladással, mást az ingatlanán keresztül próbáltak megkárosítani, és attól sem riadtak vissza, hogy a sértettekre nyomást gyakoroljanak.

Egy 71 éves férfi több mint tízmillió forint értékű arannyal érkezett az üzletbe. A gyanú szerint felajánlották neki, hogy hazaviszik, hogy az otthon maradt aranyat is megvehessék. Közben az üzletben ismeretlen folyadékot itattak vele, amitől elveszítette az eszméletét és az utcán sérülésekkel tért magához, a nála lévő aranyékszerei pedig eltűntek.

Egy másik idős férfival elhitették, hogy meg akarják vásárolni az ingatlanát. A lakásba bejutva értékeket és iratokat vittek el, később pedig – elhunyt felesége hagyatéki eljárására hivatkozva – különféle dokumentumokat írattattak vele alá. Kihasználva a férfi korát és kiszolgáltatottságát, őt megtévesztve valójában egy életjáradéki szerződést írattattak vele alá, amellyel egy mintegy 145 millió forint értékű ingatlant szereztek meg, és jegyeztettek be hozzátartozójuk nevére.

Egy másik esetben az eladásra kínált aranytömböket beolvasztották, majd azt állították, hogy azok rossz minőségűek, ezért csak az előzetesen ígért összeg töredékét akarták kifizetni. A sértettek hiába kérték vissza az aranyukat, azt már nem kapták vissza. Mivel már órák óta ott voltak az üzletben, az idős emberek szabadulni szerettek volna a számukra nyomasztó helyzetből, ezért végül elfogadták a kialkudott, az eredetihez képest több tízmillióval kevesebb vételárat.

A család három tagját szeptember 15-én a XI. kerületi nyomozók fogták el, és bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás miatt hallgatták ki őket. Mindhármukat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A kutatás során előkerült mintegy 200 millió forint értékű aranytömböket és egyéb aranytárgyakat a hatóság lefoglalta.

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