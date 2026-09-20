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Raphinha, a Barcelona játékosa (j) ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának FC Barcelona-Feyenoord mérkõzésén Barcelonában 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez

Olyan rajtot vett a Barcelonában Raphinja, amilyet Messi sohasem – videó

Infostart / MTI

Raphinha a szezon kezdete óta nyolc mérkőzésen 14 gólt szerzett a spanyol bajnok FC Barcelona labdarúgócsapatában, ezzel pedig 78 esztendős klubrekordot döntött meg.

A katalán alakulat előző csúcstartója César Rodríguez Álvarez volt, aki az 1948/49-es idény első nyolc meccsén 13-szor volt eredményes.

A csapatkapitány a szombat esti bajnoki találkozón lett rekorder, miután a Sevillában aratott 3-1-es siker alkalmával ő szerezte együttese összes találatát, azaz ugyanúgy mesterhármast produkált, mint a hétközi bajnokin, amikor a katalánok 7-2-re kiütötték a vendég Racing Santandert.

Raphinha a 14 gólt hét bajnokin és a holland Feyenoord elleni, Bajnokok Ligája-mérkőzésen gyűjtötte, utóbbin a Barcelona hazai pályán 5–1-re diadalmaskodott, akkor a brazil sztár kétszer talált be.

A 29 éves Raphinha 2022 óta játszik a Barcelonában, amellyel három spanyol bajnoki címet, egy spanyol Szuperkupát és egy Király Kupát nyert. A 2024/25-ös szezonban ő volt a Bajnokok Ligája gólkirálya. A Mundo Deportivo értesülése szerint még a Sevilla elleni meccs előtt megállapodott vele a klubvezetés, hogy szerződését 2029-ig meghosszabbítják.

Az FC Barcelona a La Liga egyetlen százszázalékos csapataként 21 ponttal, 31-7-es gólkülönbséggel áll a bajnoki tabella élén.

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