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Galléros ruhában egy női fej maszkszerű arccal, fogaskerekekből álló nyakkal mint a mesterséges intelligencia jelképe
Nyitókép: Pixabay

Hamis AI-videók – két ügyben már van döntés

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A Meta Felügyeleti Testülete két, mesterséges intelligenciával készített videó ügyében hozott döntést. A testület szerint az esetek azt mutatják, hogy a vállalat szabályai „következetesen és alapvetően elégtelenek” az MI által generált tartalmak gyors terjedésének kezelésére.

A Meta felügyeleti testülete szerint a Facebook jelenlegi szabályai nem képesek megfelelően kezelni az egyre nagyobb számban megjelenő, mesterséges intelligenciával készített hamis tartalmakat. Két konkrét ügyben is a kifogásolt videók eltávolítására kötelezték a céget – írja a Médiapiac az Engadgetre hivatkozva.

Ami a részleleteket illeti, a Meta Felügyeleti Testülete két, mesterséges intelligenciával készített videó ügyében hozott döntést. A testület szerint az esetek azt mutatják, hogy a vállalat szabályai „következetesen és alapvetően elégtelenek” az MI által generált tartalmak gyors terjedésének kezelésére.

Az egyik videó egy skóciai politikust ábrázolt, akinek

a szájába egy menekültekkel kapcsolatos, valójában soha el nem hangzott kijelentést adtak. A felvétel a politikus arcát és hangját is mesterségesen utánozta.

Az érintett később arról számolt be, hogy a hamis videó komoly személyes megterhelést jelentett számára. A Meta eredetileg nem távolította el a videót. A vállalat azzal érvelt, hogy a tartalmat egyik úgynevezett megbízható partner sem jelölte meg, és nem látták úgy, hogy az közvetlenül beavatkozna valamely választási vagy szavazási folyamatba. A videót ráadásul MI által előállított tartalomként sem jelölték, mert annak feltöltője nem közölte, hogy mesterséges intelligenciával készült. Az Oversight Board ezzel szemben úgy ítélte meg, hogy a felvételt a Meta gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályai alapján el kellett volna távolítani, és egyértelműen jelezni kellett volna azt is, hogy mesterséges intelligenciával készült. A döntést követően a Meta közölte, hogy leveszi a videót.

A második ügy egy muszlim női aktivistát érintett, aki eredetileg menstruációs egészségügyi oktatásról beszélt egy televíziós interjúban. A felvételt később digitálisan manipulálták, majd több közösségi platformon terjesztették azzal a céllal, hogy nevetségessé tegyék.

Az Oversight Board szerint a Meta automatikusan lezárta a videóval kapcsolatos bejelentést és az azt követő fellebbezést is, a tartalmat pedig nem jelölték MI által generált felvételként.

A Meta többek között azt javasolja, hogy az MI-manipulációra utaló jeleket használja fel a cég a bejelentések sürgősségi sorrendjének meghatározásakor, és szélesítse ki a manipulált képi tartalmakra vonatkozó szabályait. A vállalatnak hatvan napja van arra, hogy válaszoljon a testület ajánlásaira.

A testületet gyakran a Facebook „legfelsőbb bíróságaként” emlegetik, bár ez nem hivatalos elnevezés. Az egyik legismertebb korábbi ügye Donald Trump Facebook- és Instagram-fiókjának felfüggesztése volt.

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