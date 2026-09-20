Leöntötték Magyar Pétert – videók

Hazafelé a pécsi országjárásról Magyar Péter megállt egy szekszárdi gasztrofesztiválon, amelyen egy őt érintő incidens történt.

A kormányfő közlése szerint „bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos” a Szekszárdi Szüreti Napokon, ahol a helyiek meghívásának tett eleget.

„Nagyon zavarhatta az úriembert, hogy mindenki jól érezte magát” – írta ki a Facebookra.

Az eseményeken százakkal beszélgetett, szelfizett, de hiányolta az őt leöntőtől, hogy a szemébe nézzen, odajöjjön hozzá, „kár volt a finom szekszárdi borért” – írta még.

Az nem egyértelmű, hogy borral vagy ásványvízzel öntötték-e le a miniszterelnököt, mivel a videón inkább ásványvíznek tűnik, a közlés viszont borról szól.

Az eseményről egyébként később még egy videót posztolt Magyar Péter, amelyen látszik az esemény „igazi arca”.