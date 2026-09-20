Elszabadult egy lovas hintó

Hintóval elszabadult lovak sodortak el a gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson, két gyalogos súlyos, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség szombaton a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg.

A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.

Hintóval elszabadult lovak sodortak el a gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson, két gyalogos súlyos, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett - közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség szombaton a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.