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Egy csapat különböző színű ló a legelőn.
Nyitókép: Unsplash

Elszabadult egy lovas hintó

Infostart / MTI

Büntetőeljárás indul.

Hintóval elszabadult lovak sodortak el a gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson, két gyalogos súlyos, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség szombaton a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg.

A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.

Hintóval elszabadult lovak sodortak el a gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson, két gyalogos súlyos, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett - közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség szombaton a Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Elszabadult egy lovas hintó

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