ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bolgár tengerpart Neszebár környékén
Nyitókép: Infostart

Utazási iroda csődje: így csökkenthetjük a kockázatot, ha utazni indulunk

Infostart / InfoRádió

Nyáron sokan szerettek volna Bulgáriában nyaralni a Robinson Tours szervezésében. Az utazási iroda fizetésképtelensége miatt azonban nem mindenki járt sikerrel. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetője egyebek mellett a kockázatok csökkentéséről beszélt.

A Robinson Tours nyár közepi fizetésképtelensége miatt sok utast ért kár. Volt, akivel csak a külföldi szálláshelyén közölték, hogy újra ki kell fizetnie a szoba és az ellátás árát, vagy a repülés költségeit. Ráadásul várhatóan a biztosító kerete sem fedezi még utólag sem az összes veszteségüket.

Kiss Róbert Richárd szerint

ez nem kell, hogy bárkit is eltántorítson a nyaralástól és az utazástól. Úgy véli: az utazási irodák a történtek ellenére viszonylagos biztonságot nyújtanak, hiszen működésükre az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, melyek védik az utasokat.

Hozzátette: ezért találták ki a vagyoni kaució rendszerét is, ami azt jelenti, hogy az utazók nagy valószínűséggel hazakerülnek, sőt, a legtöbb esetben vissza is kapják azt a pénzt, amit befizettek.

Ugyanakkor elmondása szerint ha egy társaság nem pont úgy fizeti a vagyonbiztosítékot, ahogy a jogszabályi előírások szólnak, akkor az utas nem mindig kapja vissza a teljes összeget, hanem általában csak a felét, extrém esetben ennél is kevesebbet, ám mindez ritka.

Kis Róbert Richárd gyakorlati tanácsokkal is szolgált a külföldre utazók számára.

Leszögezte:

jó ha van nálunk bankkártya és készpénz is az utazásnál. Sok helyen ugyanis utóbbit részesítik előnyben. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy nekünk van szükségünk készpénzre, mert elveszik a kártyánk, vagy éppen letiltják azt.

„Tegyük több helyre a pénzt, hiszen ha el is lopnak valamennyit, még mindig lesz tartalékunk. Ugyanígy fontos lehet, hogy egy tartalék bankkártyát is vigyünk magunkkal. Az utazási irodák csődjén kívül bármilyen váratlan esemény történhet, amire fel kell készülnünk” – hangsúlyozta Kiss Róbert Richárd, aki hozzátette: ezen felül érdemes olyan biztosítást is kötni, ami egy váratlan megbetegedés vagy baleset esetén is kellő biztonságot nyújt külföldön.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Utazási iroda csődje: így csökkenthetjük a kockázatot, ha utazni indulunk

utazás

bulgária

nyaralás

robinson tours

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészség Hálózat egy „fehér könyvben” foglalja össze a magyarországi pszichiátriai ellátórendszerrel kapcsolatos problémákat. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának a főorvosa az InfoRádióban nyilatkozott.
 

Hegedűs Zsolt: az egészségügyben parancsuralmi személet helyett őszinteség és betegközpontúság kell

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok

Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok

A radikális Baloldal (Die Linke) vezet a Berlinben vasárnap megrendezett tartományi választásokon az ARD és a ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the states of Berlin and Mecklenburg-Vorpommern.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 20. 20:00
Óriási fordulat látszik brexit-ügyben a brit közvéleményben
2026. szeptember 20. 19:30
Emberhalállal kezdődött az idei jom kipur
×
×