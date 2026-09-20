Utazási iroda csődje: így csökkenthetjük a kockázatot, ha utazni indulunk

A Robinson Tours nyár közepi fizetésképtelensége miatt sok utast ért kár. Volt, akivel csak a külföldi szálláshelyén közölték, hogy újra ki kell fizetnie a szoba és az ellátás árát, vagy a repülés költségeit. Ráadásul várhatóan a biztosító kerete sem fedezi még utólag sem az összes veszteségüket.

Kiss Róbert Richárd szerint

ez nem kell, hogy bárkit is eltántorítson a nyaralástól és az utazástól. Úgy véli: az utazási irodák a történtek ellenére viszonylagos biztonságot nyújtanak, hiszen működésükre az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, melyek védik az utasokat.

Hozzátette: ezért találták ki a vagyoni kaució rendszerét is, ami azt jelenti, hogy az utazók nagy valószínűséggel hazakerülnek, sőt, a legtöbb esetben vissza is kapják azt a pénzt, amit befizettek.

Ugyanakkor elmondása szerint ha egy társaság nem pont úgy fizeti a vagyonbiztosítékot, ahogy a jogszabályi előírások szólnak, akkor az utas nem mindig kapja vissza a teljes összeget, hanem általában csak a felét, extrém esetben ennél is kevesebbet, ám mindez ritka.

Kis Róbert Richárd gyakorlati tanácsokkal is szolgált a külföldre utazók számára.

Leszögezte:

jó ha van nálunk bankkártya és készpénz is az utazásnál. Sok helyen ugyanis utóbbit részesítik előnyben. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy nekünk van szükségünk készpénzre, mert elveszik a kártyánk, vagy éppen letiltják azt.

„Tegyük több helyre a pénzt, hiszen ha el is lopnak valamennyit, még mindig lesz tartalékunk. Ugyanígy fontos lehet, hogy egy tartalék bankkártyát is vigyünk magunkkal. Az utazási irodák csődjén kívül bármilyen váratlan esemény történhet, amire fel kell készülnünk” – hangsúlyozta Kiss Róbert Richárd, aki hozzátette: ezen felül érdemes olyan biztosítást is kötni, ami egy váratlan megbetegedés vagy baleset esetén is kellő biztonságot nyújt külföldön.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.