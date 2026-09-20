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Nyitókép: Pixabay

Félmaraton – Új női világcsúcs és férfi Európa-csúcs!

Infostart / MTI

Agnes Ngetich a koppenhágai világbajnokságon világcsúccsal győzött a női félmaratonon.

A kenyai atléta 1:05,15 órás idejével egyetlen másodpercet faragott le honfitársa, Peres Jepchirchir korábbi rekordjából, melyet 2020-ban állított fel. Ez az eredmény ugyanakkor nem minden idők leggyorsabb női félmaratonja, mert amikor a nők férfi mezőnyben futhatnak, akkor az etióp Letesenbet Gidey 1:02.52 órás eredményt ért el 2021-ben.

A dán fővárosban a férfiak versenye izgalmasabb küzdelmet hozott – Ngetich ötven másodperces előnnyel diadalmaskodott –, ugyanis a svéd Andreas Almgren és a kenyai Nicholas Kipkorir a célig csatázott egymással, végül előbbi 58,06 perces Európa-csúccsal nyert, öt másodperccel megelőzve riválisát.

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Kezdőlap    Sport    Félmaraton – Új női világcsúcs és férfi Európa-csúcs!

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