Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

Mint Unoka Zsolt elmondta, június 30-án az Országos Mentális Egészséghálózatnak volt egy konferenciája, ahol 19 témában nyitott keretek között beszélgettek a szakértők arról, hogy milyen problémák és megoldási lehetőségek vannak, mit kéne változtatniuk.

Ezek a témák a korai prevencióról, gyerekpszichiátriai ellátásról, a szakma strukturális szervezéséről szóltak, iletve arról, hogy a pszichiátrián kívül milyen más szakmák és területek járulnak hozzá az országos mentális egészség és jólét fejlesztéséhez.

Mint kifejtette:

a legnagyobb probléma a pszichiátriai ellátásban Magyarországon, hogy nagyon kórházcentrikus, és nagyon kríziscentrikus a korai észlelése. Az alacsony intenzitású mentális problémák kezelése – mint például a szorongás, depresszió, alvászavar –, nagyon hiányzik a rendszerből,

és a mentális egészségügyi ellátáshoz csak akkor jutnak szinte az emberek, amikor már olyan fokú krízisbe kerültek, ami osztályos kezelést igényel, és hogyha meg is kapják ezt az osztályos kezelést, utána a rehabilitációnak nagyon kevés tere van – fogalmazott Unoka Zsolt.

Mint a főorvos elmondta:

az egyik megoldás az lehetne, ha minden családorvosi praxisban vagy praxisközösségben lenne egy pszichológus munkacsoport, mert legkorábban a háziorvosoknál jelentkeznek az emberek ezekkel a panaszokkal.

Hozzátette: ezen felül az iskolapszichológusoknak a fokozott képzése és nagyobb száma is kívánatos lenne, hiszen segíthetnék az iskolában levő fiataloknak a mentális problémáit észlelni és megfelelő alacsony intenzitású terápiát nyújtani számukra.

Unoka Zsolt a kormány számára készülő „fehér könyv" tartalmáról nem tudott nyilatkozni, mert elmondása szerint egy folyamatról van szó.

„Nagyjából már kikristályosodtak nagyobb témák, tehát az egyik nagy téma, amiről az előbb beszéltem, hogy hogyan lehetne egy ilyen interszektoriális együttműködésben integrálni a szociális szférában, az oktatásban és az egészségügyben zajló munkát, ugyanis a mentális egészségnek a fejlesztését már az iskolában el kellene kezdeni” – fejtette ki a főorvos.

Kiemelte: az alapellátásba be kell vonni a pszichológusokat és az általuk végzett alacsony intenzitású pszichoterápiát. A harmadik a közösségi pszichiátriai ellátásnak az elterjesztése az egész országban. A negyedik, hogy a gyerekpszichátria, serdülőpszichiátriai ellátás, az egész ország területén hozzáférhetővé váljon mert alapjog, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kapjon mindenki a lakóhelyétől függetlenül.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.