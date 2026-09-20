Tizenkilencre hatot húztak a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 4 (négy)
- 6 (hat)
- 14 (tizennégy)
- 19 (tizenkilenc)
- 30 (harminc)
- 41 (negyvenegy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 644.410 forint;
- 4 találatos szelvény 1358 darab, nyereményük egyenként 11.390 forint;
- 3 találatos szelvény 20.788 darab, nyereményük egyenként 3440 forint.
A következő sorshúzáson 660 millió forint lesz a főnyeremény.