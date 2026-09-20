Tizenkilencre hatot húztak a lottón

Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészség Hálózat egy „fehér könyvben” foglalja össze a magyarországi pszichiátriai ellátórendszerrel kapcsolatos problémákat. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának a főorvosa az InfoRádióban nyilatkozott.