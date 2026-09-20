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Egy csoportnyi buddhista szerzetes egy templom előtt.
Nyitókép: Unsplash

Harci gépek vittek imádkozni szerzeteseket az esőért

Infostart / MTI

A Srí Lanka-i légierő buddhista szerzeteseket vitt az aszályos területek fölé, hogy imádkozzanak esőért – közölte vasárnap a hadsereg.

A katonai repülőgép személyzete műanyag palackokból szentelt vizet locsolt az aszályos területekre, miközben a három szerzetes imádkozott.

„Miközben az országot szárazság sújtja, a repülőgép felszáll az együttérzés szimbolikus kifejezéseként” – kommentálta a műveletet a légierő a közösségi médiában.

A helyi meteorológiai szolgálat szerint a dél-ázsiai szigetországot az El Nino időjárási jelenség miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti, amelyet várhatóan özönvízszerű esők követnek majd, aztán pedig ismét egy aszályos időszak jön. Jelenleg az aszály miatt lezárták az ország legnagyobb természetvédelmi területének egyes részeit, a víztározó tavak pedig csak körülbelül félig teltek.

Az El Nino nevű, természetes eredetű éghajlati jelenség során a Csendes-óceán felszíne felmelegszik, ami világszerte hatással van a szélre, a légnyomásra és a csapadékra. Ennek következtében nő a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága. Az ember által okozott éghajlatváltozás felerősítheti az El Nino hatásait.

(Nyitóképünk illusztráció)

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