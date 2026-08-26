Leállították a CATL három debreceni akkumulátor-üzemét

A hatóság felfüggeszttette a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután kilenc dolgozó szervezetében emelkedett nikkelszintet mutattak ki.

Lapértesülés szerint a terhelést egy katódporkiömlés okozhatta, miközben a munkavédelmi ellenőrzés hiányos védőeszköz-használatot is feltárt – írja az Index.

A Debreciner információi szerint a nehézfémet a vállalat biológiai expozíciós monitoringvizsgálata során azonosították.

Az ügyet elsőként a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) hozta nyilvánosságra közösségi oldalán, amely szerint a terhelést egy, a még nem működő cellagyárban történt „katódporkiömlés” okozhatta.

A szervezet értesülései alapján a dolgozóknál a nikkel- és kobaltterhelés a határérték négyszeresét is elérte.

A minisztérium szerint a munkavédelmi ellenőrzés azt is feltárta, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, ezért a hiányosságok megszüntetéséig megtiltották a munkavégzést.

Az önkormányzat a sajtóból értesült a történtekről

A tárca közleményében azt is írta, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elutasította a cellagyártó üzem használatbavételi engedélyére vonatkozó kérelmet. Később azonban ezt árnyalják: azt írták, az első ütemre éppen kedden adták meg az engedélyt, és csak a második ütemre vonatkozóan utasították el, ugyanis a vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a megvalósult épületet.

A témában megszólalt a térség országgyűlési képviselője is: