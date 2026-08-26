ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.17
usd:
308.76
bux:
150520.73
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a CATL Debrecen akkumulátorgyár 2026. augusztus 7-én. Ezen a napon a Debreceni Vízmû Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy nem történt szabálytalan vízhasználat a CATL debreceni gyárában, miután egy környezetvédelmi egyesület azt írta: közel 4,5 millió liter víz (4500 köbméter) folyt át 41 óra alatt egy olyan vízórán, amely az akkumulátorgyár közelében van.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Leállították a CATL három debreceni akkumulátor-üzemét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kilenc dolgozónál fokozott nikkelterhelést mutattak ki.

A hatóság felfüggeszttette a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután kilenc dolgozó szervezetében emelkedett nikkelszintet mutattak ki.

Lapértesülés szerint a terhelést egy katódporkiömlés okozhatta, miközben a munkavédelmi ellenőrzés hiányos védőeszköz-használatot is feltárt – írja az Index.

A Debreciner információi szerint a nehézfémet a vállalat biológiai expozíciós monitoringvizsgálata során azonosították.

Az ügyet elsőként a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) hozta nyilvánosságra közösségi oldalán, amely szerint a terhelést egy, a még nem működő cellagyárban történt „katódporkiömlés” okozhatta.

A szervezet értesülései alapján a dolgozóknál a nikkel- és kobaltterhelés a határérték négyszeresét is elérte.

A minisztérium szerint a munkavédelmi ellenőrzés azt is feltárta, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, ezért a hiányosságok megszüntetéséig megtiltották a munkavégzést.

Az önkormányzat a sajtóból értesült a történtekről

A tárca közleményében azt is írta, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elutasította a cellagyártó üzem használatbavételi engedélyére vonatkozó kérelmet. Később azonban ezt árnyalják: azt írták, az első ütemre éppen kedden adták meg az engedélyt, és csak a második ütemre vonatkozóan utasították el, ugyanis a vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a megvalósult épületet.

A témában megszólalt a térség országgyűlési képviselője is:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Leállították a CATL három debreceni akkumulátor-üzemét

debrecen

nikkel

akkumulátorgyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Meghalt Nádas Péter

Meghalt Nádas Péter
Augusztus 26-án életének 84. évében elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író, a modern magyar irodalom egyik meghatározó alakja.
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy európai címke, ami jelentősen megdrágíthatja a magyar szélerőmű-beruházásokat

Egy európai címke, ami jelentősen megdrágíthatja a magyar szélerőmű-beruházásokat

A magyar gazdaság szempontjából is mérföldkő, hogy nyár végéig kiírásra kerülhet a szélerőműveket célzó új hálózati csatlakozási pályázatok első köre. Az ezzel ellentétes hírekkel szemben a szélerőmű-kapacitás bővítése mellett ellátásbiztonsági, energiafüggetlenedési, klímavédelmi és költségmegfontolások is szólnak, de akad a folyamatnak egy olyan, kevéssé tárgyalt vetülete is, amely szintén alapvetően befolyásolja az európai és benne a magyar ipar kilátásait. Európában ugyanis - nem utolsó sorban a nem-szövetséges harmadik országok gyakorlatát látva - az elmúlt években felerősödött és jogszabályi szinten is megjelent az a törekvés, miszerint a hasonló nagy tisztaenergia-programokat lehetőleg európai gyártók technológiáit alkalmazva kell megvalósítani. A vonatkozó uniós szabályozást a közelgő hazai pályázat során is figyelembe kell venni, akkor is, ha ezáltal a költségek és az időigény kevésbé alakul kedvezően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a nagy zöld fordulat sötét titka: hiába a rengeteg napelem, ha ezen elbukhat az egész

Kiderült a nagy zöld fordulat sötét titka: hiába a rengeteg napelem, ha ezen elbukhat az egész

az európai energiaátmenet következő nagy feladata az elektrifikáció felgyorsítása lehet.

BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds missing, including 291 foreign tourists, after deadly flash flood on Nepal-Tibet border

Hundreds missing, including 291 foreign tourists, after deadly flash flood on Nepal-Tibet border

In Tibet, CCTV captured a wall of mud and water hitting buildings. The flash flood and mudslide partially submerged villages in an area popular with trekkers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 11:50
Magyar Péter bepillantást engedett a kormányülés kulisszái mögé
2026. augusztus 26. 11:37
Meghalt Nádas Péter
×
×