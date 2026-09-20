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Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Késelést látok az utcán? – Van, amit biztonsággal megtehetek

Infostart / InfoRádió

Segíteni nemcsak fizikai közbelépéssel lehet, ha valaki bajba kerül – erről beszélt az InfoRádióban Kovács Ildikó önvédelmi oktató. Mint ismert, augusztus 30-án hajnalban megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi, egyikük bele is halt sérüléseibe. A fiatalok egy bántalmazott nő védelmére siettek.

Súlyos késes incidenssel zárult a nyár, egy bántalmazott nő segítésére érkező fiatalokra támadt késsel a bántalmazó, egyiküket meg is ölte.

Kovács Ildikó önvédelmi oktató szerint fontos, hogy merjünk segíteni, de ennek megvannak a megfelelő formái. Mint az InfoRádióban rámutatott, a legtöbb ember fejében ilyen helyzetben az él, hogy ilyenkor oda kell menni és tettleg segíteni valahogyan. De van olyan, hogy az ember nem felkészült, vagy nem olyanok a körülmények, hogy ez lehetséges, ha például sosem volt benne részünk, ne menjünk oda, helyette a rendőrséget értesítsük, ha már eldurvult a helyzet.

Mit is kell ilyenkor „bemondani”?

  • Hol vagyunk pontosan,
  • milyen a környezet,
  • mit látunk,
  • kik vannak még a helyszínen,
  • milyen a tetthely megközelíthetősége,
  • lehet-e esetleg távolból szólni,
  • aktivizálható-e a környezet.

„Ha egy incidens a tömegközlekedési eszközön történik, akkor előre kell menni szólni a sofőrnek, vagy jelezni valakinek, hogy tegyen így. Be kell vonni a környezetet, nem egyedül megoldani a dolgot. Fontos, hogy akik szintén szemtanúi egy-egy ilyen helyzetnek, ők is érezzék azt, hogy valamit tenni kell. Ez nem mindig jelenti azt, hogy oda kell lépni és közbe kell avatkozni” – tette világossá.

Szerinte ugyanakkor az is helytelen, hogy az ember elfordítja a fejét, mondván, nem az ő dolga, mert bár félni lehet jogos, de a bajba jutottat nem szabad cserben hagyni.

A környezet aktiválása kifejezetten azért fontos, hogy ha kihívjuk a rendőrséget, akkor is tudjon segíteni, ha több idő eltelik, annak hatására, hogy többen ott vannak: ha többen vagyunk, akkor többen lépünk közelebb vagy többen szólítjuk fel nyilván biztonságos távolságból a támadót, hogy amit ő csinál, azt fejezze be, hagyja abba.

Ha ténylegesen odalépünk az incidenshez, lennie kell nálunk valamilyen eszköznek, tárgynak, ami a figyelmeztető és a támadó között van, lehet akár táska, kabát, szék is.

„A távolságtartás ezekben a helyzetekben nagyon fontos, pont azért, hogy a segítségnyújtó se kerüljön bajba, ne kerüljön áldozatszerepbe” – mondta.

Ennek részleteit, mikéntjét tanfolyamokon például női önvédelmi képzéseken tanítják is, akár tanárok is segítséget kaphatnak ilyen módon, amikor diákok összeverekedésével állnak szemben.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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