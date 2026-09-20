Bajban a balatoni viharjelző

A Balaton partjától mintegy tíz méterre, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium közvetlen közelében készített videót Csatári Ernő, Somogy vármegye 4. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. A felvételen azt mutatta be, hogy az állomás mindkét oldalán magas épületek állnak vagy készülnek – írja a sonline.hu.

A képviselő szerint a vízparti terület egy része magántulajdonban van, ami szerinte a vízügyi méréseket is nehezíti. Azt is kifogásolta, hogy a Balaton vízhőmérsékletét mérő bójához vezető kábel magánterületen halad át. Csatári Ernő bejelentette: parlamenti javaslatot készít az obszervatórium országos védelméért. A kezdeményezés a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet területére is kiterjedne.

A képviselő videójára nyílt levélben reagált Kolarics Gergely, az Azúr Szórakoztatóközpont Kft. tulajdonosa: a beruházó szerint Csatári Ernő több állítása nem felel meg a tényeknek, és a fejlesztések jogerős hatósági engedélyek alapján valósultak meg. A vállalkozó közölte, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben is egyeztettek az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetésével. Azt is állítja, hogy a beruházó díjmentesen gondozza a növényzetet az OMSZ kérésére, és időbeli korlátozás nélküli szolgalmi, illetve parthasználati jogot biztosít a meteorológiai szolgálat számára a mérőeszközök megközelítéséhez és a szükséges munkákhoz.

A cégtulajdonos azt is vitatta, hogy a vízügyi szervek számára ellehetetlenítették volna a méréseket. Közlése szerint a társasághoz ilyen hivatalos megkeresés nem érkezett, a vízügyi igazgatóságnak pedig a közelben saját partszakasza van.

Mint írják, az obszervatórium körüli konfliktus jóval a Hotel Móló lebontása előtt kezdődött. Az állomás nyugati oldalán található, közvetlenül a Balaton partjáig húzódó telekre először családi házat terveztek, ám az építkezés nem kapott engedélyt. A terület tulajdonosi körében később megjelent Molnár György, a Molnárbeton és az Azúr Szórakoztatóközpont tulajdonosa, valamint Kolarics Gergely, az utóbbi társaság ügyvezetője. A telekre ezután egy ötszintes, nyolclakásos társasházat terveztek, amely megkapta az építési engedélyt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat már korábban jelezte, hogy a beépítés problémát okozhat a meteorológiai mérések szempontjából. A beruházó akkor azt közölte, hogy az épületet az OMSZ szempontjainak figyelembevételével áttervezték, és felajánlották, hogy a meteorológiai szolgálat műszereket helyezhet el az épület tetején.

A másik oldalon álló Hotel Móló értékesítése 2021-ben történt meg, amikor a Balatoni Hajózási Zrt. több ingatlanát is értékesítésre kínálta. A siófoki szállodát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén 1,5 milliárd forintért vásárolták meg. A Hotel Móló bontása 2025 januárjára fejeződött be, a helyén pedig jelenleg az új Hotel Apartman kivitelezése zajlik.