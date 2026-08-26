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A gyermekvédelem rendszerszintû válságát feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülése az Országházban 2026. augusztus 26-án. Balról az asztalfõn Diószegi Judit, a testület Tisza párti elnöke (k), Dúró Dóra (Mi Hazánk) alelnök és Buksza Zsolt szakmai fõtanácsadó (j), balról Panyi Miklós fideszes alelnök (b) és Juhász Hajnalka, a testület KDNP-s tagja (b2). Szemben balról Jakab Zsuzsanna (b3) és Melléthei-Barna Márton (b4), a testület Tisza párti tagjai.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Kinyitják a gyermekvédelem aktáit: tíz súlyos témát vesznek elő

Infostart / MTI

Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, a szerdai ülésen a frakciók által tíz-tíz pontban összegyűjtött témák közül választották ki azt a tízet, amit tárgyalni szeretnének.

A frakciójavaslatok között voltak átfedések és témahasonlóságok, ezt véglegesítette a grémium, amely várhatóan a jövő heti ülésén dönt a tárgyalandó témakörök sorrendjéről.

A bizottsági tagok ugyanakkor megállapodtak arról, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz.

A grémium foglalkozik majd egyebek mellett a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztásának folyamatáról, megbecsüléséről, a szakemberek mentális támogatásáról, a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdésekről. Napirendre kerül tovább a gyermek- és lakásotthonok helyzete, a bántalmazás, az intézményi abúzus és a kortárserőszak témája, a gyermekvédelem finanszírozásával és az ellátási kapacitásokkal, valamint a gyermekvédelemből kikerülők helyzetével és az utógondozással kapcsolatos kérdések.

A bizottság elfogadta Diószegi Judit (Tisza) elnök javaslatát, hogy a következő ülések valamelyikére előadóként meghívják Rácz Andrea szociológust, kutatót, az ELTE dékánhelyettesét, aki átfogó képet adhat a gyermekvédelem helyzetéről. Ezenkívül a bizottság következő üléséig az országgyűlési frakcióknak is lehetőségük van egy-egy szakértőt javasolni.

A testület a tervek szerint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselőjét is meghallgatja arról, hogy eddig „milyen információkat tártak fel” a gyermekvédelem területén.

A Tisza Párt a szerdai ülésen bemutatta az általa javasolt szakértőt, Hegedűs Juditot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, tanszékvezető tanárát. Rövid bemutatkozásában Hegedűs Judit elmondta: gyermekvédelemmel több mint 25 éve foglalkozik, kutatási témái a bántalmazott gyerekek és a bűncselekményt elkövető fiatalok helyzete.

A munkaterv véglegesítéséről és a szakértők személyéről várhatóan a jövő heti ülésén dönt a bizottság.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kinyitják a gyermekvédelem aktáit: tíz súlyos témát vesznek elő

újszülött

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