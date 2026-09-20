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A brit ajándéknak szánt honvédségi hintó.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook

Túl nagy volt, ezért hiába vett az előző kormány 10 millióért hintót – képek

Infostart / MTI

Az ügyről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter posztolt vasárnap.

Nettó 10,25 millió forintért vásárolt egy egyedi, négyesfogatos hintót a Magyar Honvédség 2023-ban – közölte honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint az előző honvédelmi vezetés a hintót eredetileg III. Károly brit király 2023-as koronázására szánt reprezentációs ajándéknak szánta. A királyi család azonban a meghívóban jelezte, hogy a meghívottak csak jelképes ajándékot vigyenek, ezért a már megvásárolt hintó nem került Londonba – tette hozzá.

A miniszter azt írta: a Magyar Honvédség 2023-as közérdekű adatai között „Egyedi exkluzív Eszterházy 4-es fogatolású hintó beszerzése” megnevezéssel szerepel az adásvétel, amelynek szerződéses értéke nettó 10,25 millió forint volt.

Közlése szerint a hintó mellett mintegy ötmillió forint értékű szerszámzatot, valamint díszegyenruhákat is beszereztek.

A tárcavezető egyebek mellett azt a kérdést vetette fel, hogy milyen honvédségi feladatra szánták a hintót, mennyi ideig állt használaton kívül, mikor és milyen célra alakították át, valamint összességében mennyibe kerültek a kapcsolódó kiadások.

„A most feltárt dokumentumok alapján ez nem egy elszigetelt történetnek tűnik, hanem annak a korszaknak egy újabb érdekes lenyomata, amikor a honvédelemre szánt közpénzek felhasználásánál bizonyos döntések szemmel láthatóan egészen más prioritásokat is követtek” – közölte.

Ruszin-Szendi Romulusz – aki 2023. április 27-ig volt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke – azt írta: az elmúlt négy év általa kétesnek nevezett ügyeiben feltárják a tényeket, és ha a körülmények indokolják, feljelentést tesznek, illetve megteszik a szükséges lépéseket.

III. Károly brit király és Kamilla királyné koronázási szertartását 2023. május 6-án tartották a londoni Westminster-apátságban. Az ünnepségen Magyarországot Novák Katalin akkori köztársasági elnök képviselte.

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