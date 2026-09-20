Győri tiniterrorista: egyes szavak a neten beindíthatják a riasztást

„A tinédzserkor egy olyan korszak, amelyben rendszeresen előfordul, hogy a helyüket kereső fiatalok egyébként, akár fiúk, akár lányok olyan lépéseket, vagy kijelentéseket tesznek, amelyeket az életkorukkal, az életkoruknak a sajátosságaival lehet magyarázni, legyen szó hormonális változásról, vagy éppen az életkorhoz kapcsolódó dolgok újraértékeléséről” – kezdte Somkuti Bálint.

Első körben a jelenlegi információk alapján nem tűnik veszélyesnek ez a történet.

– fogalmazott a szakértő.

Hangsúlyozta: egy chatbotos rákeresés alapján indult meg az a folyamat, amelynek a végén hatósági eljárás lett belőle. Nem kizárható, hogy egy szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali indíttatás van a háttérben, de erről nem tudunk semmit.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az FBI és több ország, köztük Magyarország között már 2001-ben, a szeptember 11-i terrortámadások után megindult az együttműködési folyamat, amikor nemcsak a telefonbeszélgetéseket figyelték már, hanem például az e-maileket, hogy milyen témában váltanak üzenetet az üzenetküldők. Az együttműködés olyan országok között is megkezdődött, melyek geopolitikai, vagy egyéb versenyhelyzet miatt nem működtek együtt. Példaként az Egyesült Államokat és Oroszországot hozta fel.

„Vannak olyan szavak, vannak olyan fogalmak, amelyeket nem lehet anélkül elmondani, nem lehet anélkül leírni, kimondani, begépelni, hogy ez ne indítana be valahol bizonyos riasztó csengőket”

– hívta fel a figyelmet Somkuti Bálint.

„Ha én az al-Kaida bombakészítési szokásairól kezdenék el tudományos cikkeket keresni, nem azonnal szállna ki hozzám az FBI indíttatására egy magyar szerv. Viszont ha arról kezdenék el bejegyzéseket közzétenni, illetve kérdéseket feltenni, hogy hogyan lehet megúszni egy ilyen támadást, vagy hogyan lehet a következményét elkerülni, vagy hogyan lehet bombát készíteni, az már egy olyan riasztó csengőt szólaltat meg az erre felhatalmazott szerveknél, amelyek alapján utána megindulhat egy ilyenfajta megkeresés” – hangsúlyozta a szakértő.

Vajon hogyan különböztethető meg egy sima internetes fenyegetőzés attól, amikor valaki tényleges erőszakos cselekményre készül?

A szakértő kiemelte: egy információ nem információ, vagyis ahogy korábban említettem; ha az említett fiatal egy radikális csoport azonosított tagjaként kezd el ilyen típusú tevékenységet folytatni, akkor az elég lehet ahhoz, hogy valakivel szemben fellépjenek. Ha viszont csak arról van szó, hogy valaki ilyen dolgok iránt érdeklődik, az valószínűleg felkerül egy listára, de még nem vált ki azonnali intézkedést.

„Elképzelhető, hogy hosszabb ideig megfigyelték a fiatalt, és utána lépett a magyar hatóság, vagy pedig már ténylegesen olyan előkészületek történtek, ami miatt gyorsan kellett lépni, de ezek csak találgatások”

– fogalmazott Somkuti Bálint, aki hozzátette: a modern terroristákra nem a sejtszerű, hierarchikus szervezetekben való működés jellemző.

„Az új típusú terroristák úgynevezett magányos farkasok, akik saját maguk radikalizálódnak és utána követnek el valamilyen terrorcselekményt, majd bejelentik, hogy valamelyik terrorista ideológiához kötődnek. Ezt a legnehezebb megakadályozni. Ha százból egyszer hibáznak a hatóságok, az rögtön bekerül a hírekbe” – emelte ki.

„Elképzelhető, hogy az intézjedés egy megelőző lépés volt, hogy tényleges lépések már ne történhessenek”

– tette hozzá.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.