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Egy klasszikus filmes csapó a YouTube logójával.
Nyitókép: Unsplash

Szabó Viktor: nehezebb a YouTube-on pénzt keresni, mint sokan gondolnák

Infostart / InfoRádió

Hiába érdekel sokakat, nem lehet pontosan kiszámolni, hogy mennyit keres egy tartalomgyártó a YouTube-on, ugyanis rengeteg tényező befolyásolja a videók után kapott összeget – magyarázta Szabó Viktor tartalomgyártó. A YouTube tanácsadással is foglalkozó videós szerint leginkább a hirdetési és szponzori bevétellel lehet pénzt keresni a videómegosztó felületen.

Sokkal bonyolultabb pénzt keresni a YouTube-videók segítségével, mint azt sokan gondolnák, ugyanis a platform nem fizet a lájkok és a feliratkozók után sem – fejti ki Szabó Viktor tartalomgyártó.

„Megtekintések után nem fizet a YouTube, viszont amikor valaki megnézi a videót, akkor azzal együtt hirdetéseket is néz, és a platform ezek után fizet” – mondta a videós, hozzátéve, hogy ha valaki reklámblokkolót használ, és nem jelennek meg számára a reklámok, akkor nem keletkezik bevétel, és azért a YouTube sem ad semmit.

A tartalomgyártó a videóban hozzáteszi, az úgynevezett szuperköszönetekkel is lehet pénzt keresni a YouTube-videók elkészítése után, ami lényegében egy olyan komment, amellyel a felhasználó egy általa kiválasztott pénzösszeget küldhet a videó készítőjének.

Ezen kívül lehet webshopot üzemeltetni, netán más webáruházában árusítani a termékeinket, például ruházatot, bögréket, más tárgyakat. Szabó Viktor hozzátette, hogy ez opcionális, és a platform se számolja bele a bevételekbe. Létezik továbbá az úgynevezett csatornatagság is, ami egy havonta megújuló támogatási forma. Megjegyezte, ezzel folyamatosan foglalkozni kell, de talán ez az egyik legjobb bevételi forrás.

A YouTube a videók bevételének körülbelül a felét veszi el a tartalomgyártóktól, viszont ez az arány minden bevételi forrásnál változó. Ahogy az is, mennyit lehet keresni, ha valaki tartalmat gyárt a platformra – fejtette ki Szabó Viktor. Mint mondta, bizonyos tényezők befolyásoló erővel bírnak, például a videók témája, illetve a célközönség: ha valaki kriptovalutával foglalkozó tartalmakat készít, akkor az ő videóin jellemzően sokkal értékesebb hirdetések jelennek meg, mint mondjuk egy videojátékos csatornán. Azaz minél komplexebb, minél nehezebben fogyasztható a videós tartalom, annál több bevételre lehet kilátás – fűzte hozzá a szakértő.

A tartalomgyártó hangsúlyozza, nem lehet kiszámolni, hogy pontosan mennyi pénzt lehet keresni egy-egy videó elkészítésével, mivel rengeteg olyan tényező van, ami befolyásolhatja a végösszeget, például, hogy hányan nézték végig az adott videót, vagy hogy milyen hosszú a felvett tartalom.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Barkóczi Bence készítette.

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Szabó Viktor: nehezebb a YouTube-on pénzt keresni, mint sokan gondolnák

Szabó Viktor: nehezebb a YouTube-on pénzt keresni, mint sokan gondolnák
Hiába érdekel sokakat, nem megmondható pontosan, mennyit keres egy tartalomgyártó a YouTube-on, rengeteg tényező befolyásolja a videók után kapott összeget – magyarázta Szabó Viktor tartalomgyártó. A YouTube tanácsadással is foglalkozó videós szerint leginkább a hirdetési és szponzori bevétellel lehet pénzt keresni ott.
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