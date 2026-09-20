Megvan a Budapest–Belgrád vasútvonal indulásának időpontja a szerb elnök szerint

Aleksandar Vucic a Mol és a szerb NIS orosz tulajdonrészének ügyéről is beszélt az economx.hu szerint. A szerb elnök közölte, hogy Magyarország október 3-án vagy 4-én fejezheti be a vasútvonal tesztelését, a megnyitás pedig két-három héttel később jöhet. Ez alapján október második felében vagy a hónap végén indulhat meg a közlekedés a teljes Budapest–Belgrád-vonalon.

A dátum nem tekinthető véglegesnek. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a hét elején közölte, hogy a magyar szakaszon október 3-án és 4-én teljes terheléses próbát tartanak: a szerelvények utasok nélkül, 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd. A végleges személyszállítási indulásról csak a teszt és az eredmények értékelése után születhet döntés. A magyar szakaszon korábban a biztosító- és vonatbefolyásoló rendszerrel is akadtak problémák.

Vučić a vasút mellett a szerb olajipari vállalat, a NIS orosz tulajdonrészének eladásáról is beszélt. A többségi orosz részesedést a Mol venné meg, és a szerb elnök szerint a tranzakció már nem a szerb államon múlik. Azt mondta, Szerbia minden szükséges lépést megtett, és készen áll az ügyletre. A háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések az amerikai féllel.

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