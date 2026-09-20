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Nyitókép: imagedepotpro/Getty Images

Egy ország szorít Ónodi Henriettáért, megrázó részletek derültek ki az állapotáról

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Új hírek érkeztek Ónodi Henrietta gyógyulásáról. Az 1992-es barcelonai olimpián ugrásban aranyérmet, talajon pedig ezüstérmet szerzett tornász két éve kapott szívinfarktust, ami után nagyon lassú a gyógyulása.

A tornászlegenda élete 2024 tavaszán vett tragikus fordulatot. Egy floridai élelmiszerboltban rosszul lett, szívinfarktust kapott, kórházba szállítása közben pedig többször is újra kellett éleszteni. Az oxigénhiány következtében súlyos agykárosodást szenvedett, és körülbelül egy hónapig mélyaltatásban tartották – írja összefoglalójában a Szentes TV Facebook-oldala.

Az első időszak hírei még bizakodásra adtak okot; Henrietta reagált a kezelésekre és családtagjait is kezdte felismerni. A mostani tájékoztatás szerint azonban felépülése a reméltnél lassabban halad. Floridai otthonában ápolják, állandó felügyeletre és segítségre van szüksége. Rehabilitációját továbbra is gyógytornász és beszédfejlesztő segíti, memóriája azonban csak lassan javul.

A testvére, Barbara a Blikken keresztül üzent: „Nincsen változás, Henit az otthonában ápolják. A rajongóitól kapott nagylelkű támogatásoknak köszönhetően – amiért örökre hálásak leszünk –

továbbra is terápiákkal fejlesztik, de 24 órás gondozásra szorul.

Köszönjük az önzetlen támogatást, a szép szavakat, az imádságot és a szeretetet minden rajongójától!” – mondta.

Az összefogásra és támogatásra szükség is van, mivel az Egyesült Államokban minden sokkal drágább, mint idehaza, a szükséges terápiák, az egészségügyi vizsgálatok olykor megfizethetetlenek. Annak idején például napi 2000 dollárba, azaz heti ötmillió forintba került Henrietta kezelése.

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