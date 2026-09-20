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A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetõi egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerõmû leállítása és a rendkívüli hõség miatt kialakult helyzetrõl tájékoztatta Forsthoffer Ágnest, valamint az országgyûlési frakciók vezetõit.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Forsthoffer Ágnes közleményt adott ki a sztrádakoncesszióval kapcsolatban

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Egy Facebook-poszt formájában szombat este.

A heti kormányzati sajtótájékoztató gerincét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter részletes beszámolója adta a sztrádakoncesszió financiális hátteréről, amely nagy visszhangot váltott ki, a kormány szerint szervezett lopás övezi a 23 ezer milliárd forintos koncessziót. Erről ITT számoltunk be részletesen.

Az ügyről szombat este Forsthoffer Ágnes házelnök hosszú Facebook-posztot írt.

„23 000 000 000 000 forint. Huszonháromezer-milliárd forint. Ennyi közpénzbe került volna a 2059-ig bebetonozott autópálya-koncesszió, melynek nyertese Mészáros Lőrinc, Szíjj László és köreik voltak.
Az Európában, de világszinten is egyedülálló összegű és időtartamú autópálya szerződés 30-60 százalékkal TÚLÁRAZOTT szolgáltatásokat tartalmazott” – rögzítette a házelnök.

Szerinte ez azt jelenti, hogy fenti összeg mintegy felét ellopták volna.

„Felfoghatatlan összeg a magyar adófizetők pénzéből. Több kórház, iskola, több százezer lakás ára. A Vitézy Dávid vezette minisztérium átvilágítása jogilag és gazdaságilag is bizonyította a száz-, de inkább ezermilliárdos túlárazásokat és a súlyos uniós, illetve nemzeti jogsértések gyanúját. A kormány döntést hozott: tárgyalások kezdődnek az autópálya-koncesszió megszüntetéséről, minden jogszerű és törvényes eszközt igénybe vesznek ennek érdekében. Én tényleg várom, mikor mondja végre ki a jelenlegi ellenzék valamelyik képviselője, hogy ezzel az intézményesített lopással és korrupcióval valóban nem lehet azonosulni, elhatárolódik tőle, mert ez tényleg elfogadhatatlan…”

Forsthoffer Ágnes tudja, hogy az ellenzékben is tudják hogy „nagyon nincs ez rendben”.

„Amíg ezt a beismerést egyikük sem teszi meg, addig tovább hiteltelenítik saját magukat és politikai közösségüket. Én drukkolok nekik, hogy legyen bátorságuk...” – zárul a közlés.

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