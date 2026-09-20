Elesett két magyar autópálya, az egyiket le is zárták, óriási a dugó

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta, egy személygépjármű a szalagkorlátnak ütközött és felborult az M7-es autópálya 44-es kilométerénél, Velence térségében. A balesetnek sérültje is van, erről részleteket egyelőre nem közöltek.

Az autópálya Balaton felé vezető oldalát egy időre teljesen lezárták, a forgalmat Kápolnásnyéknél leterelték a sztrádáról.

Az Útinform tájékoztatása szerint mostanra mindkét sávon megindult a forgalom, a torlódás azonban még 4 kilométeres.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Komáromi csomópont és a Concó pihenőhely, azaz a 86-os és a 96-os km között fejlesztési munkálatokat végeznek, ami miatt a belső sávot lezárták. A kialakult torlódás hossza már meghaladta az 5 km-t. Aki teheti, az a 67-es km-nél a Tata/Környe csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 1-es főúton – közölte az Útinform.

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