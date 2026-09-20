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Pile of firewood
Nyitókép: Studio Images/Getty Images

Közeleg a fűtési szezon – Van olyan fa, ami inkább tűzoltásra alkalmas

Infostart / InfoRádió

A fűtési szezon közeledtével hasznos tudni, hogy a tűzifa esetében egyáltalán nem mindegy, milyen fafajtából vásárolunk, de legalább ilyen fontos az is, hogy volt-e ideje rendesen kiszáradni – mondta el az InfoRádiónak a Levegő Munkacsoport tanácsadó testületének tagja, Nagy Zoltán.

Az a lényeg, hogy minél szárazabb legyen a tűzifa, ilyet beszerezni azonban nem nagyon lehet.

Onnan lehet megismerni a száraz tűzifát, hogy már legalább egy-két éve földarabolt, fölhasított állapotban az embernek a saját portáján tartózkodik, az akkor már biztos, hogy száraz – hangsúlyozza a Levegő Munkacsoport tanácsadó testületének tagja.

Mint mondta: nagyjából erre az egy-két évre van szükség ahhoz, hogy a földarabolás és hasítás után tüzelésre kész, száraz állapotba kerüljön a fa.

Nagy Zoltán arról is beszélt, hogy az égéshője szinte az összes fafajnak tizedre megegyezik, 4,2 kilowattóra per kilogramm, az egészen könnyű fenyőféléktől a legnagyobb sűrűségű gyertyánokig, viszont a sűrűségben különböznek.

„Ha térfogatra vesszük a fát, akkor tehát érdemes mindenképpen kemény fát vásárolnunk. Ezek közé tartozik az akác, a bükk, a különböző tölgyfák, illetve gyertyán például. A könnyebb kisebb sűrűségű fafajták pedig a nyárfa, illetve a fenyőfélék ezeknek tömegre vetítve az energiatartalma megegyezik a kemény fákkal, viszont, mivel alacsonyabb a sűrűségük, ezért azonos térfogatú fa, mivel kisebb tömegű lesz, ezért térfogatra vásárolva rosszabbul járunk ezekkel a könnyebb fafajtákkal.”

Az ideális nedvességtartalom az úgynevezett légszáraz állapot a szakértő szerint. Ez azt jelenti, hogy már nem tud tovább száradni természetes úton a fa. Ez körülbelül 10-15 százalék közötti nedvességtartalmat jelent.

Ez az a nedvességtartalom, amit a kivágás, földarabolás, hasítás után a fajtól függően 1-2 év alatt fog elérni a tüzelőnk, és tovább már nincs is értelme szárítani, hiszen nem fog tovább száradni.

A leggyorsabban száradó fafajták az akácbükk, a legesleglassabban pedig a csertölgy szárad, annak inkább három év szükséges ahhoz, hogy teljesen kiszáradjon. „A frissen vágott csertölgy az remekül alkalmas tűzoltásra is” – fogalmazott Nagy Zoltán.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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