Hegedűs Zsolt: az egészségügyben parancsuralmi személet helyett őszinteség és betegközpontúság kell

Hegedűs Zsolt közölte: a helyszínen azt mondták, ezt azért tették ki még korábban, hogy amikor ellenőrzésre vagy felügyeletre rendőri vezető érkezett a kórházba, a munkatársak felismerjék a rendfokozatát, és megfelelően tudják megszólítani.

„Számomra ez sokat elmond az egészségügy irányításának korábbi kultúrájáról. Különösen annak fényében, hogy az egészségügy a korábbi kormányban a Belügyminisztériumhoz, a korábbi országos rendőrfőkapitány, Pintér Sándor vezette tárcához tartozott” – tette hozzá.

Kiemelte: ennek az időnek vége; most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség időszakát szeretnék meghonosítani.

„Azt szeretnénk, hogy intézményeinkben ne a parancsuralmi szemlélet, hanem az őszinteség, a folyamatos javítás igénye, az etikus és szakmai hozzáállás, a valódi csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése legyen a természetes kultúra. És mindennek a középpontjában a beteg álljon: meghallgatva, bevonva, a tapasztalatait és a hangját is figyelembe véve. Ez nemcsak szervezeti változás. Kultúraváltás” – zárta bejegyzését a miniszter.