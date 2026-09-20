Négy település választ vasárnap

A Tolna vármegyei Bátaszéken a korábbi, a települést 2014 óta vezető független polgármester, Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről. A lemondás oka az volt, hogy a volt városvezetőt június 29-től Tolna Vármegyei Kormányhivatal élére nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Az időközi választáson négy független jelölt – Kostyál Előd, Zsikó Zoltán, Kovács Norbert és Béres Judit – indul. A választói névjegyzékben több mint ötezren szerepelnek.

Bátaszék roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választanak.

A Somogy vármegyei Niklán a képviselő-testület június 23-án döntött a feloszlásáról. Az időközi választáson a polgármesteri székért hat független jelölt – Oláh Gergely, Hársházi Szabolcs, Heint Ágnes, Csizmadia Zoltán, Boros János Károly és Csonka Brigitta – verseng. A négy képviselői helyre 18-an pályáznak, mindannyian függetlenek. A Marcali járáshoz tartozó község több mint 630 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

Somogy vármegyei Sávolyban a képviselő-testület június 26-án döntött a feloszlásáról. A település honlapján olvasható képviselő-testületi jegyzőkönyv szerint a döntést Schuller Tibor polgármester kezdeményezte. Arra hivatkozott, hogy nyugdíjba vonul, és két képviselő is jelezte, ha ő távozik, lemondanak mandátumukról, „ez pedig már nem az a képviselet, amire 2024-ben a falu felhatalmazást adott”, ezért új testületre van szükség.

Az időközi választáson a polgármesteri székért két független jelölt, Csallóné Matakovics Andrea és Szőke Csaba Ferenc verseng, a négy képviselői helyre pedig 11-en pályáznak, mindannyian függetlenek. A Marcali járáshoz tartozó község mintegy 420 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

A Pest vármegyei Üllő 2. számú egyéni választókerületében új képviselőt választanak, mert a 2024-ben mandátumot szerző Nagyné Prém Szilvia (Üllő Te Vagy) június 1-jei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négyen indulnak: hárman függetlenként, egy pedig a MI Hazánk Mozgalom jelöltjeként. A szavazáson mintegy 1300 helybéli vehet részt.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A főváros X. kerületének roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.